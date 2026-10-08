Atención: las nuevas tres reglas de tránsito con multas de hasta 2 millones de pesos

En Mar del Plata hay que prestar una especial atención por las tres nuevas reglas de tránsito que entraron en vigencia recientemente, con multas que llegan hasta los dos millones de pesos. A partir de los recientes cambios normativos fijados por el Decreto 139/2026, la Verificación Técnica Vehicular modificó sus plazos de vencimiento según la antigüedad del auto. Los vehículos particulares cero kilómetro quedan exentos de hacer la VTV durante sus primeros cuatro años o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros. Para los autos de entre cinco y diez años la oblea dura dos años, mientras que el trámite sigue siendo anual para unidades con más de una década.

Las tres normativas a tener en cuenta

Circular por las calles o las rutas de acceso a la ciudad con la oblea vencida se sanciona como una falta grave. Las multas por esta infracción pueden alcanzar los $2.271.000 y descuentan cuatro puntos en el sistema de Scoring nacional. Además, los controles de tránsito locales exigen prestar atención a los permisos de conducir digitales en la provincia de Buenos Aires. Aunque la ley nacional permite usar el carnet desde la aplicación Mi Argentina, en territorio bonaerense solo sirve si va acompañado por la prórroga oficial vigente.

Los conductores deben verificar la fecha de vencimiento del carnet.

Esa prorroga provincial otorga un plazo de 120 días corridos para las licencias físicas con fecha de vencimiento impresa entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026. Manejar con el registro vencido fuera de esa ventana o no poder mostrar la documentación en los operativos genera sanciones que arrancan en los $681.300 y restan cinco puntos de la licencia. El tercer foco de control diario en la ciudad se concentra en la identificación de los vehículos tras la normalización del registro automotor.

La normativa prohíbe circular sin las dos chapas patentes metálicas oficiales colocadas en la parte delantera y trasera del auto. Las placas deben ser legibles y no pueden llevar acrílicos oscuros ni estar apoyadas sobre el parabrisas. Los permisos provisorios en papel dejaron de tener validez en caso de que el registro ya haya entregado la chapa definitiva. No llevar las patentes puestas o taparlas de forma intencional implica multas que van desde $113.550 hasta superar los $800.000 con riesgo de secuestro del vehículo.

Hay que contar con toda la documentación vigente.

Los turnos para hacer la revisión técnica en los talleres habilitados se gestionan a través de la plataforma web del gobierno provincial. En el caso de los carnets de conducir, los conductores pueden verificar su fecha de vencimiento y el estado de los trámites desde la web municipal de Licencias de Conducir. Los operativos de inspección se llevan a cabo durante todos los días de la semana en puntos estratégicos y avenidas principales.