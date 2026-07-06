Comienza a funcionar un nuevo sistema de estacionamiento digital en Mar del Plata: todo lo que necesitás saber

Enterate de las nuevas funcionalidades a las que se podrá acceder desde el celular a partir del lunes 13 de julio.

La Municipalidad informó que a partir del próximo lunes comenzará a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento digital, una modernización que tiene el objetivo de brindar un servicio más ágil, simple y eficiente tanto para vecinos como para quienes visitan la ciudad.

Por ese motivo, el Municipio solicitó descargar con anticipación la nueva aplicación SEM Mobile, desde la que será posible gestionar el estacionamiento de manera rápida, realizar pagos, consultar información en tiempo real y acceder a todas las funcionalidades del sistema desde un mismo lugar.

Entre las principales novedades, el nuevo SEM permitirá pagar el estacionamiento mediante billetera virtual desde el celular, consultar el mapa con las zonas alcanzadas por el servicio y conocer la ubicación de los puntos de venta habilitados.

El nuevo SEM permitirá pagar el estacionamiento también mediante billetera virtual desde el celular,

Además, el tiempo de estacionamiento comenzará a fraccionarse cada 15 minutos una vez transcurrida la primera hora, el saldo dejará de descontarse automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema y quienes reciban una infracción podrán acceder al pago inmediato durante las 24 horas posteriores a la confección del acta.

En caso de multa, los conductores podrán abonar desde la aplicación, en los puntos de venta habilitados o escaneando el código QR disponible en la cartelería de la vía pública. No obstante, transcurrido ese plazo, la infracción será remitida al Juzgado Municipal de Faltas.

Al mismo tiempo, la aplicación permitirá consultar el saldo disponible, comprar crédito, transferir saldo entre usuarios, acceder al historial de transacciones, recibir notificaciones e iniciar o finalizar el estacionamiento desde el teléfono.

Cómo crear una cuenta por celular o computadora

Para utilizarla, será necesario descargarla, seleccionar la opción "Registrate", ingresar un número de celular y la compañía telefónica. Luego, se recibirá una clave de acceso por SMS, que deberá modificarse en el primer ingreso.

Asimismo, quienes prefieran operar desde una computadora podrán hacerlo ingresando al sitio web mdq.estacionar.ar, donde también será posible registrarse, comprar crédito, iniciar y finalizar estacionamientos, consultar el saldo y acceder al historial de movimientos.

Los conductores contarán con un plazo de 24 horas corridas para acceder al pago inmediato de multas.

En paralelo, el sistema continuará funcionando a través de los puntos de venta habilitados. En esos casos, el usuario solo deberá informar la patente del vehículo, indicar el tiempo de permanencia y realizar el pago correspondiente. Ya no será necesario regresar al vehículo ni exhibir comprobantes, ya que el control se efectuará de manera completamente electrónica mediante el dominio.

Qué hacer si ya usaba el sistema

En tanto, los usuarios que ya utilizaban el sistema podrán recuperar su cuenta y mantener el saldo disponible. Sólo deberán descargar la aplicación SEM Mobile, seleccionar "Recuperar cuenta", ingresar el número de celular registrado (sin 0 ni 15) y esperar el SMS con la nueva contraseña para acceder al sistema.

En invierno, el sistema funciona de lunes a sábados de 8 a 20.

Por otro lado, la fiscalización del estacionamiento también será digital. Los agentes verificarán si el vehículo posee un estacionamiento activo a través de la patente y, si luego de una verificación transcurren diez minutos sin que el sistema registre un estacionamiento vigente, podrá labrarse la correspondiente infracción.

Horarios del sistema en invierno y verano

El horario de funcionamiento del sistema será de lunes a sábados de 8 a 20 durante la temporada de invierno, comprendida entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre, y de lunes a sábados de 8 a 23 en verano, entre el 16 de diciembre y el 15 de marzo.

Para conocer más información sobre este sistema y descargar la aplicación, los interesados pueden ingresar a este enlace.