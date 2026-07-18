Alerta VTV: revisá este elemento clave en tu auto si querés aprobar la verificación

La Verificación Técnica Vehicular bonaerense evalúa de forma estricta el estado mecánico de cada auto, pero también pone la lupa sobre toda la estructura exterior. Antes de sacar turno en este ciclo de controles, conviene revisar minuciosamente la carrocería para evitar multas. El detalle clave por el que te pueden rechazar la VTV radica en las piezas flojas, los guardabarros rotos y las modificaciones.

Los inspectores de las plantas oficiales basan su diagnóstico exhaustivo en el Manual de Procedimientos provincial, el cual prohíbe circular con componentes que puedan desprenderse en la vía pública. Muchas veces los conductores se concentran solamente en los frenos, las luces o los neumáticos, olvidando que la carrocería debe conservar la línea de fábrica para garantizar la protección de los peatones.

Los paragolpes son elementos vitales que se observan con detenimiento.

Las "trampas" que deben tener en cuenta los dueños a la hora de la VTV

Los paragolpes son elementos vitales que se observan con detenimiento, ya que su función principal es la absorción de impactos. La normativa vigente establece que estos bloques plásticos o metálicos no deben registrar deformaciones graves, partes faltantes ni alteraciones severas en su altura original respecto del suelo. Un paragolpes mal sujeto se traduce de inmediato en un rechazo grave del trámite.

Por otra parte, la colocación de accesorios estéticos o funcionales suele ser una trampa habitual para los usuarios. Elementos muy comunes como defensas metálicas, ganchos de remolque delanteros, malacates o estribos agregados sin la respectiva homologación oficial quedan prohibidos. Si estas estructuras sobresalen del perfil del rodado, se considerarán piezas peligrosas capaces de provocar daños a terceros.

La carrocería debe conservar la línea de fábrica.

Siguen las quejas contra los valores y los plazos de la VTV en la provincia

La evaluación se complementa con un chequeo profundo de los sistemas de frenado, la suspensión, la dirección y los niveles de emisiones contaminantes del caño de escape. Las autoridades recuerdan que para obtener la oblea habilitante resulta obligatorio superar cada una de las pruebas. Ante cualquier anomalía detectada en estos accesorios, el propietario deberá reparar la falla y volver a verificar. Allí surgen las quejas de los conductores: el precio del trámite es cada vez más elevado y los plazos son relativamente cortos, además de que se suelen producir cuellos de botella en los centros habilitados.