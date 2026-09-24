Gallardo tuvo el peor debut con Ecuador

El "muñeco" tendrá mucho trabajo en la Selección, por la renovación y para imponer su estilo.

El comienzo del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del seleccionado ecuatoriano fue con una dura derrota. La Tri cayó por 3-0 ante Corea del Sur en Suwon en el inicio de la gira por Asia que incluirá dos partidos más en Japón.

Con el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo, ambos jugadores de Huracán, desde el arranque, Ecuador no pudo con el conjunto surcoreano, que también arrancó una nueva etapa con el español Robert Moreno tras la eliminación en primera ronda en el Mundial 2026.

Con la base del equipo de Sebastián Becaccece que llegó hasta los 16avos de final de la Copa del Mundo, pero con algunas ausencias de peso como la de Piero Hincapié, el Muñeco se presentó con apenas un entrenamiento con todo el plantel.

Ecuador se fue al descanso con un empate sin goles, pero en la segunda parte el dueño de casa hizo la diferencia con los goles de Oh Hyeon-Gyu, Son Heung-Min (golazo de tiro libre) y Lee Dong-Gyeong.

La gira continuará por Japón, donde enfrentará al seleccionado local el próximo jueves en el marco de un cuadrangular en el que se pondrá en juego la Copa Kirin. De acuerdo al resultado, la Tri volverá a jugar el lunes contra Panamá o Nueva Zelanda.