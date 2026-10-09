Una empleada terminó con secuelas por el COVID y la Justicia le dio una indemnización de $176 millones

Un tribunal laboral de Mar del Plata dictó un fallo histórico al ordenar una indemnización de 176 millones de pesos para una empleada de farmacia que sufrió secuelas graves tras contagiarse de coronavirus. La demandante, una mujer de 40 años que trabajaba como personal esencial durante las restricciones de la pandemia, padece severas complicaciones respiratorias permanentes debido a la infección contraída en su puesto de trabajo. La Justicia confirmó que el contagio ocurrió en el cumplimiento de sus tareas obligatorias, reconociendo la afección directamente como una enfermedad profesional.

Por qué la empleada recibió una indemnización millonaria

El fallo del Tribunal de Trabajo local se basó en los peritajes médicos presentados en el expediente, los cuales determinaron que la mujer quedó con un 60% de discapacidad física. Antes del contagio, la empleada llevaba una vida activa sin afecciones previas y realizaba deportes de manera habitual. Actualmente, la incapacidad respiratoria le impide realizar actividades cotidianas mínimas como subir escaleras, caminar trayectos cortos o realizar esfuerzos físicos sin sufrir agitación severa.

El monto resarce el impacto de la enfermedad en la trabajadora.

La suma millonaria fijada por los magistrados marplatenses contempla la incapacidad laboral permanente, la pérdida de calidad de vida y los rubros por daño moral y psicológico. La abogada patrocinante, Evangelina Crovo, confirmó que el monto resarce el impacto definitivo en la salud de la trabajadora, quien quedó imposibilitada de volver a desempeñarse en su rubro habitual. El dictamen judicial ratifica la responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo sobre las consecuencias de la enfermedad en el personal esencial.

La resolución no se encuentra firme y la parte demandada dispone de los plazos legales para presentar apelaciones ante instancias superiores de la provincia de Buenos Aires. En caso de ser ratificada por la Suprema Corte bonaerense, la sentencia sentará un antecedente clave para otros reclamos de empleados de salud y farmacias infectados durante la pandemia. Por lo pronto, las partes aguardan la notificación formal para continuar el trámite judicial en las próximas semanas.

Los demandados todavía pueden apelar.

La decisión judicial representa una de las indemnizaciones más elevadas concedidas en la ciudad por secuelas del coronavirus en el ámbito de trabajo. La liquidación definitiva incluirá los intereses acumulados desde el momento en que la empleada notificó el contagio a su empleador.