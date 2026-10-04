Divorcio en Mar del Plata: la millonaria compensación que recibió una mujer por el "desequilibrio"

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata reconoció una compensación de 18.401.185 pesos a una mujer tras su divorcio. La Sala Tercera consideró acreditado un desequilibrio económico derivado de la ruptura luego de más de 25 años de matrimonio. "El desequilibrio debe analizarse a partir de la situación económica de ambos cónyuges al momento de la separación", explicaron los jueces para revocar la sentencia anterior.

Cómo fue la decisión de la Justicia tras el divorcio

La mujer se casó en 1992 y abandonó su carrera docente y su puesto en el Hospital de Clínicas para radicarse en la ciudad balnearia. Durante la convivencia, colaboró en las ópticas familiares y asumió las tareas domésticas y de cuidado. Tras la separación en 2018, quedó fuera de la actividad comercial. Su exesposo, en cambio, continuó explotando de manera exclusiva el negocio que funcionaba como principal fuente de ingresos del hogar.

Su exesposo siguió explotando el negocio que sustentaba la ciudad.

El tribunal diferenció la distribución de bienes de este resarcimiento y evaluó el impacto laboral a largo plazo. "La compensación busca contemplar el desequilibrio que produce la ruptura cuando uno de los integrantes queda en situación desfavorable", aclaró la Cámara. Al momento del fallo, la mujer tenía 54 años y no contaba con aportes previsionales consolidados debido a las decisiones familiares adoptadas durante el matrimonio.

Para calcular el monto, el juez Rodrigo Cataldo tomó como referencia la remuneración docente de 863.095 pesos mensuales y proyectó el haber jubilatorio no alcanzado. Tras estimar la pérdida de oportunidad previsional, aplicó un coeficiente corrector y fijó la cifra final en más de 18 millones. Los magistrados señalaron que no existía una vulnerabilidad extrema, pero sí una clara desventaja económica frente al desarrollo profesional de su expareja.

La mujer recibió más de 18 millones de pesos.

La decisión judicial se aprobó por mayoría y determinó que el importe deberá abonarse dentro de los diez días de quedar firme el fallo. Además, el tribunal impuso las costas de ambas instancias al demandado tras admitir el reclamo. "La falta de una trayectoria previsional propia permitió dimensionar el impacto de la ruptura", concluyeron los magistrados al sentar un antecedente clave sobre los roles de cuidado en la ciudad.