Insólito: cerró una emblemática empresa y ofreció pagar indemnizaciones con kilos de bronce

Alrededor de 60 trabajadores sufrieron despidos tras el cierre definitivo de la planta metalúrgica Vaspia en Lanús Este. En lugar de abonar los salarios adeudados desde julio y las liquidaciones, la firma ofreció que el personal venda el material restante del horno. "Nos dijeron que volquemos el horno porque hay 300 kilos de material", comentó el delegado Pablo sobre la propuesta para intentar cobrar algo.

La metalúrgica es histórica en la zona.

Cuál fue la increíble propuesta de la metalúrgica

El material disponible no cubre el monto que corresponde a los operarios tras años de trabajo y falta de aportes. "Nos ofrecieron 300 kilos de bronce, no es nada, es lo que les sobraba, ¿con eso qué hacemos?", cuestionó David, un empleado con tres décadas de antigüedad. La respuesta de los responsables llegó por escrito antes de que dejaran de responder los llamados telefónicos de los operarios.

La falta de pago afecta el ingreso mensual y el aguinaldo de decenas de familias que aguardan una solución formal. "No nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen, están jugando con nuestro salario", denunció Oscar en declaraciones televisivas. Las negociaciones previas para regularizar los aportes jubilatorios y la obra social quedaron frenadas de manera abrupta tras la clausura del establecimiento.

La empresa ofreció "las sobras del metal".

Frente a la desaparición de los dueños, el personal busca alternativas legales para defender sus puestos de trabajo. "Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa", expresó un histórico trabajador de la planta. Los afectados permanecen en el predio para resguardar las herramientas ante la incertidumbre económica y la falta de respuestas de las autoridades.