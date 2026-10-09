Cantaron "bingo", terminaron en el calabozo y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

Una noche de entretenimiento terminó de la peor manera en Mar del Plata luego de que una pareja cantara bingo, la sala se negara a pagarles el premio y terminara pasando la noche en un calabozo.

El episodio ocurrió el 17 de agosto de 2019 en un tradicional establecimiento de juegos de la ciudad, cuando un hombre y una mujer de 26 años completaron los números de su cartón antes de la bolilla 42. Al reclamar el pozo acumulado, el personal del lugar desconoció la jugada alegando que el comprobante tenía marcas tachadas que impedían su correcta validación.

Por qué la pareja terminó en un calabozo

La discusión por el cobro del pozo especial escaló rápidamente dentro de la sala de juegos hasta requerir la intervención del personal de seguridad privada y de efectivos de la Policía bonaerense. Pese a que los clientes aseguraban que las cifras eran legibles a simple vista y rechazaron el pago de un monto menor, los agentes procedieron a esposarlos y trasladarlos a la comisaría local. La pareja permaneció privada de su libertad hasta la madrugada posterior, iniciándose así un extenso proceso legal contra la empresa administradora del comercio.

Siete años después del conflicto, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Mar del Plata emitió un fallo que condena a la firma a abonar la suma de $6.400.220,78 más intereses en concepto de resarcimiento. La jueza a cargo de la causa resolvió el litigio encuadrando la relación contractual dentro de las normativas vigentes de la Ley de Defensa del Consumidor. La sentencia determinó que la firma comercial no logró probar haber brindado información cierta, clara y previa sobre las restricciones para marcar los cartones ganadores.

Durante las audiencias judiciales, la empresa argumentó que las pautas del juego se anunciaban mediante altavoces y cartelería interna que prohibía tachar los números. Sin embargo, las pruebas aportadas por la parte demandada resultaron insuficientes, ya que los videos de las cámaras de seguridad carecían de audio ambiente y las imágenes no exhibían la señalética con nitidez. Ante la falta de certezas sobre la notificación previa a los apostadores, la magistrada aplicó el principio legal que beneficia de forma directa al cliente ante la duda.

El lugar sostuvo que el cartón de la pareja tenía marcas tachadas.

Cuál fue la compensación que recibieron los damnificados

La resolución judicial ordenó la liquidación del premio original acumulado en la partida por un monto de $71.787,20, suma que deberá repartirse en partes iguales entre ambos participantes. Además, el tribunal fijó una compensación económica de $3.036.960 bajo el concepto de daño moral debido a la frustración sufrida, los desmanes dentro del local y el posterior arresto policial. Las pericias psicológicas incorporadas al expediente confirmaron que los dos jóvenes presentaron cuadros severos de ansiedad derivados de los tratos recibidos esa noche.

El monto definitivo se completó con la aplicación de una multa civil por daño punitivo valorada en $3.291.473,58, sanción prevista para los proveedores que incumplen sus deberes con los usuarios. En el fallo se remarcó que la casa de juegos rechazó de manera intempestiva la jugada legítima sin garantizar mecanismos claros de verificación técnica. Asimismo, la Justicia rechazó los reclamos por lucro cesante debido a que los demandantes desistieron de presentar las certificaciones médicas correspondientes por lesiones físicas.

Las pruebas aportadas del casino resultaron insuficientes.

El dictamen judicial estableció que los intereses sobre el dinero del pozo comiencen a correr de forma retroactiva a la fecha en que sucedió el hecho en 2019. Para los rubros de indemnización extrapatrimonial y la penalización punitiva se fijó un recargo del 6% anual hasta la sentencia, aplicando desde entonces la tasa de interés moratorio informada por el Banco Central. La jueza dispuso además la capitalización de los intereses generados y cargó la totalidad del costo del proceso judicial a la empresa responsable.