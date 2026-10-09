Video: feroz incendio de un chalet de dos plantas y un auto en la avenida Jara
Ocurrió esta madrugada a metros de la calle Moreno. Las llamas arrasaron la vivienda. Mirá el video.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un brutal incendio en una casa ubicada sobre la avenida Jara casi Moreno en la madrugada de este viernes, dejó daños totales en una vivienda de dos plantas y un auto.
El siniestro ocurrió alrededor de las 2.40 de este viernes, cuando por motivos que son materia de investigación, se desató un incendio en un chalet de Jara 1988, que se encontraba deshabitado.
En un video al que tuvo acceso 0223, se observa como las llamas arrasaban la vivienda y el fuego salía de la planta alta, afectando además a un Fiat Uno que se encontraba estacionado en un patio interior.
“Mira como viene el viento para acá”, se escucha decir a la vecina de la casa, que en ese momento estaba envuelta en llamas.
Una dotación de bomberos del Cuartel Monolito y Central trabajaron en el lugar y evitaron que las llamas se propagasen a las viviendas aledañas.
Según pudo saber este medio, el propietario tenía la casa a la venta y contaba con seguro contra incendios para la casa y el vehículo.
Producto de la voracidad de las llamas, los daños en el vehículo como en el chalet –de 6 ambientes y techo con tejas- fueron totales.
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