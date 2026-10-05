Tensión en pleno Güemes por el incendio de un auto

Un auto se prendió fuego este lunes por la tarde en pleno centro comercial de la calle Güemes de Mar del Plata. El hecho se llevó la atención de comerciantes, vecinos y peatones que circulaban por la zona.

El hecho se registró alrededor de las 16.30 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, un vehículo estacionado en Güemes entre las calles Alvarado y Avellaneda se prendió fuego.

A juzgar por las primeras imágenes que trascendieron, el fuego se originó en la parte delantera del rodado, por lo que las pericias deberán determinar si se trató de un desperfecto mecánico o un cortocircuito.

En medio de una tarde lluviosa, las llamas se propagaron rápidamente y se apoderaron del vehículo siniestrado. Una densa columna de humo gris se desprendió y cubrió de un intenso olor a la zona, despertando la reacción de los comerciantes y las personas que paseaban por la principal calle comercial.

Una dotación del cuartel de Bomberos centro acudió al lugar y sofocó las llamas. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales.

Un patrullero de la Policía de la provincia de Buenos Aires desvió momentáneamente el tránsito, generando algo de congestión en la zona.