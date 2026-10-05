Es jubilado, tiene un taller porque "no le alcanza" y perdió todo en un incendio: cómo ayudar a Ruben

Buscan reunir donaciones para que Ruben, el dueño del taller que se incendió el sábado por la mañana en el barrio Las Avenidas, pueda recuperar sus herramientas y reconstruir su lugar de trabajo.

El trágico siniestro se registró en Gaboto al 5600, en la parte trasera de la vivienda del jubilado, donde funcionaba su taller de chapa y pintura que quedó reducido a cenizas.

Ruben perdió sus herramientas y el taller quedó destruido por el incendio del sábado.

Según pudo conocer 0223, las llamas iniciaron producto de un desperfecto eléctrico y aunque fueron contenidas por los bomberos para que no se propagaran al resto de la propiedad, el espacio fue consumido casi por completo.

Por ese motivo es que el hijo del propietario de 75 años, quien utilizaba el taller como fuente de ingreso para llegar a fin de mes, lanzó una colecta para reunir fondos que les permitan costear los elementos perdidos y la restauración del área laboral.

"Lo tiene para ganar unos pesos más porque no le alcanza para vivir de la jubilación sola", explicó Emiliano.

Aquellos interesados en colaborar con la familia, pueden comunicarse al 2236804679 o realizar un aporte económico al alias "emi.luis.83".