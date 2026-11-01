Boca le ganó a River y los memes fueron una locura: las redes apuntaron contra Ramírez y Martínez Quarta

El Xeneize se impuso 1-0 en La Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo. Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel desataron las cargadas y las reacciones más ingeniosas en las redes sociales.

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico ante River y las redes sociales no tardaron en hacer su propio partido. El triunfo por 1-0 en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, tuvo a Lautaro Di Lollo como héroe con su gol de cabeza, pero también dejó varias situaciones que alimentaron el ingenio de los hinchas. Los memes apuntaron especialmente contra el árbitro Nicolás Ramírez y las dos expulsiones que sufrió el equipo de Leonardo Ponzio.

Uno de los momentos más comentados fue la roja a Lucas Martínez Quarta a los ocho minutos del primer tiempo. El defensor derribó a Miguel Merentiel cuando el delantero avanzaba con posibilidades de quedar mano a mano con el arquero. Después de la intervención del VAR, a cargo de Silvio Trucco, Ramírez revisó la acción y decidió expulsarlo. Más tarde, Gonzalo Montiel también vio la tarjeta roja, por lo que River terminó jugando con nueve futbolistas. Las decisiones arbitrales y el desenlace del encuentro se convirtieron rápidamente en material para las cargadas entre hinchas de Boca y River.