Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección
Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se inundaron de chistes en una jornada cargadas por las emociones. El juego de drones y el llanto de Enzo Fernández, grandes protagonistas.
6 de Octubre de 2026 23:47
Por Redacción 0223
PARA 0223
Como en cada partido importante, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales y X (extwitter) se llenó de cargadas y chistes alrededor de la despedida de Messi. El desconsuelo de Enzo Fernández mientras el capitán hablaba, el juego de drones que iluminó el cielo del Monumental y la presentación de la Sole, fueron algunos de los principales inspiradores de bromas.
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