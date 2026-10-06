Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección

Como en cada partido importante, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales y X (extwitter) se llenó de cargadas y chistes alrededor de la despedida de Messi. El desconsuelo de Enzo Fernández mientras el capitán hablaba, el juego de drones que iluminó el cielo del Monumental y la presentación de la Sole, fueron algunos de los principales inspiradores de bromas.