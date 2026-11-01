Sorteo 3422 del Quini 6: hubo 54 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $9 millones

El sorteo número 3422 del Quini 6 de este domingo 1 de noviembre puso en juego esta noche un pozo de más de 4.772 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.327 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 14 - 41 - 09 - 07 - 08 - 10. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.946 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 37 - 27 - 24 - 02 - 16 - 04. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 1 de noviembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 800 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 29 - 23 - 39 - 00 - 14 - 02. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 486 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 14 - 08 - 09 -05 - 40 - 02. Hubo 54 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $9 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $5.400 millones de pesos.