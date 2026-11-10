Acuerdo entre la UCR y la oposición para bloquear la venta de la Canchita de los Bomberos

La Canchita de los Bomberos dio este martes un paso importante para quedar preservada como espacio público, luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) alcanzara un acuerdo con los bloques opositores de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador para avanzar con un cambio de zonificación que le quite a las dos manzanas su potencial constructivo y comercial. El entendimiento se concretó en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante, donde se aprobó un proyecto de ordenanza de autoría radical que ahora deberá continuar su recorrido legislativo en la Comisión de Legislación.

La iniciativa, que incorporó cambios en los últimos días, apunta a modificar los indicadores urbanísticos de los terrenos, que actualmente permiten la construcción de viviendas y edificios, para incorporarlos al Distrito de Urbanización Parque (UP). De esta manera, se busca que el predio quede destinado a la preservación ambiental y paisajística, además de actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y comunitarias al aire libre.

Aunque el cambio no modifica la titularidad de las tierras, que continúan perteneciendo al Estado nacional, representa una herramienta para bloquear en los hechos una eventual venta con fines inmobiliarios: al quedar afectadas como espacio verde, los terrenos perderán el atractivo para desarrolladores privados. La decisión tomó impulso ante la intención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) de avanzar con la venta de las dos manzanas.

La Comisión de Obras avanza con un proyecto para blindar la posibilidad que Nación venda la Canchita de los Bomberos.

La discusión también se aceleró después de la reunión que el diputado nacional de La Libertad Avanza, el marplatense Alejandro Carrancio, mantuvo con autoridades del organismo. En ese encuentro se había avanzado en una propuesta que contemplaba reservar una parte del predio para una plaza y habilitar la venta del resto para la construcción. Esa alternativa generó preocupación entre los sectores que reclaman preservar la totalidad del espacio.

Durante el tratamiento en comisión, la concejal radical Vilma Baragiola defendió el proyecto y recordó que el Concejo Deliberante sostiene desde hace décadas una postura en favor de conservar el predio. "Históricamente, cada vez que hubo algún tipo de situación para su venta u otro tipo de situación, siempre este Concejo plantó bandera desde 1991, defendiendo ese lugar como pulmón verde del norte de Mar del Plata. Es un lugar muy simbólico", sostuvo.

La edil destacó que la Canchita de los Bomberos es mucho más que un espacio verde y enumeró los distintos usos que tiene para los vecinos de la zona. "Es sinónimo hoy de la práctica de fútbol, de la instalación de food trucks, para uso de feria de emprendedores, de juegos para la infancia y juventud de la zona. Es un lugar que las familias tienen como propio de toda esa zona de Parque Luro, La Perla, Constitución y otros tantos barrios que participan de las actividades que allí se realizan", expresó.

La propuesta de la UCR contempla desafectar los inmuebles de sus actuales distritos urbanísticos, incorporarlos a Urbanización Parque y avanzar con el pedido de transferencia a título gratuito, además de solicitar que sean retirados del listado de bienes sujetos a venta. Esto último, ya depende enteramente de la voluntadad del Ejecutivo nacional.

Desde Unión por la Patria, Pablo Obeid acompañó la iniciativa y cuestionó las gestiones de La Libertad Avanza ante Nación. "Nos preocupan aún más, porque aclararon que no va a ser un negoción, sino un negocio, y dejan un pedacito de plaza. Si es un poquito menos no es que está bien, nos ratifica la necesidad de actuar con premura para evitar que esto pase", planteó.

La postura de La Libertad Avanza quedó expresada por Noelia Álvarez Ríos, quien aseguró que existe un diálogo permanente para encontrar una alternativa que contemple tanto a los vecinos como al Estado nacional. "Estamos trabajando para que la Canchita de los Bomberos conserve el espíritu de espacio público, respetando los intereses de los vecinos, pero sin desconocer los intereses de la Aabe. Sabemos lo importante que es el sector para los vecinos y también que hay un interés del Gobierno nacional que hay que respetar", señaló. La concejal defendió la posibilidad de que una gran proporción del predio quede como espacio público y cuestionó a Acción Marplatense por antecedentes de su gestión vinculados con la autorización de construcciones en la zona, en el marco del Procrear y la edificación del Museo MAR.

Por su parte, el concejal del Pro Marcelo Cardoso también manifestó su respaldo a la preservación del espacio verde. "Estamos a favor de los vecinos y de la preservación del espacio verde, que continúe siendo un espacio de disfrute para toda la comunidad. Entendemos el reclamo de los vecinos y el valor histórico y social del barrio", afirmó. Sin embargo, al momento de la votación, el bloque amarillo se abstuvo, mientras que La Libertad Avanza votó en contra.

El resultado dejó expuesta una diferencia política dentro del oficialismo local: mientras la UCR logró articular una mayoría con los bloques opositores para avanzar con el cambio de zonificación, el Pro y La Libertad Avanza no acompañaron el despacho. Se trata de un revés para los sectores que venían defendiendo la alternativa impulsada desde el gobierno nacional, que contemplaba habilitar el desarrollo inmobiliario en el histórico espacio verde Parque Luro que impulsa la Aabe, cuyo vicepresidente es el referente del Pro de Miramar, Joaquín Sánchez Charró.

El expediente continuará ahora en la Comisión de Legislación, donde deberá obtener un nuevo despacho antes de llegar al recinto. El resultado, igualmente, parece encaminado: entre la UCR y la oposición suman 14 de los 24 votos en sesión de Concejo Deliberante.