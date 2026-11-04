Carrancio se reunió con autoridades de la Aabe y busca avanzar en una propuesta para la Canchita de los Bomberos

El futuro de la histórica Canchita de los Bomberos sumó un nuevo capítulo. El diputado nacional Alejandro Carrancio anunció que mantuvo una reunión con la presidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), Tania Yedro, y Joaquín Sánchez Charro, para avanzar en una propuesta que permita ampliar el espacio público y preservar la identidad del predio.

“Me reuní con Tania Yedro, presidenta de la AABE, y Joaquín Sánchez Charro, para seguir avanzando en una propuesta superadora del esquema actual, que amplíe significativamente el espacio público y preserve la identidad de la histórica Cancha de los Bomberos”, publicó Carrancio en sus redes sociales.

El legislador sostuvo que hace casi un año trabajan para encontrar una solución que contemple tanto las demandas de los vecinos como los intereses del Estado nacional. Sin embargo, no brindó detalles sobre las características concretas de la alternativa que se encuentra en análisis ni precisó cuáles serían los plazos para avanzar.

“Porque trabajamos para que las cosas pasen. Dedicando tiempo, construyendo acuerdos a través del diálogo y trabajando en equipo. Primero Mar del Plata. Siempre”, agregó.

La discusión por el futuro de la Canchita de los Bomberos

El planteo de Carrancio se suma a una discusión que ya tuvo distintos capítulos en el ámbito político y legislativo. Tal como se informó, el futuro del predio ubicado junto al Museo MAR quedó atravesado por diferencias sobre la herramienta que permitiría garantizar su uso público y preservar el espacio.

Una de las alternativas planteadas fue modificar los indicadores urbanísticos para convertir los terrenos en espacio verde. Otra propuesta apuntó a avanzar en la cesión del inmueble al Municipio, de manera que pase a formar parte del patrimonio local.

En ese escenario, el anuncio de Carrancio abre la expectativa sobre una nueva instancia de negociación con la Aabe, organismo que administra los bienes del Estado nacional