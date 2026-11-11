La insólita razón por la que River pidió adelantar su partido ante Lanús

El Millonario pretende modificar la fecha de los octavos de final del Torneo Clausura por una situación vinculada a Boca y su definición internacional.

River ya conoce su próximo desafío en el Torneo Clausura: enfrentará a Lanús por los octavos de final, en una serie que tendrá al Monumental como escenario. Sin embargo, cuando todavía resta la confirmación oficial de la Liga Profesional, comenzó a tomar fuerza una información sobre un pedido particular de la dirigencia del Millonario para modificar el calendario. La intención sería adelantar el encuentro, inicialmente previsto para el domingo 22 de noviembre.

El motivo detrás de la solicitud tiene como protagonista a Boca y su compromiso internacional. Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, River buscaría jugar un día antes para evitar que el partido en Núñez coincida con un posible clima de festejo de su eterno rival. La preocupación estaría relacionada con lo que pueda suceder en Colombia y el impacto que tendría ese resultado en el ambiente del Monumental.

El sábado 21 de noviembre, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Una eventual consagración del Xeneize podría generar un escenario incómodo para River si le toca jugar al día siguiente en su estadio. Por eso, desde Núñez pretenderían evitar esa coincidencia y trasladar el compromiso ante Lanús al sábado 21, siempre que la organización del torneo lo permita.

La situación tiene un trasfondo que excede lo estrictamente futbolístico. River quedó afuera tempranamente de la competencia continental y ahora busca concentrarse en los playoffs del Clausura, donde tendrá un cruce exigente frente al Granate. En ese contexto, la posibilidad de que Boca consiga un título internacional apenas 24 horas antes aparece como un factor que la dirigencia no querría tener alrededor de un partido decisivo.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre el cambio de fecha y la decisión final dependerá de la Liga Profesional. Las próximas horas serán importantes para conocer si prospera el pedido del Millonario o si se mantiene el domingo 22 de noviembre como fecha prevista para el encuentro ante Lanús. Mientras tanto, el calendario de los octavos de final suma un condimento inesperado: la posibilidad de que una final de Boca termine influyendo en la programación de River.