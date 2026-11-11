Quilmes encontró una solución en medio del caos y consiguió un triunfo clave en la Liga Argentina

El Cervecero venció 79-72 a Villa Mitre de Bahía Blanca en su regreso a su casa, consiguió su segundo triunfo en la Liga Argentina

Quilmes necesitaba una noche así y la consiguió a puro corazón. En su regreso al José Martínez, el equipo de Sebastián Saborido derrotó por 79-72 a Villa Mitre de Bahía Blanca, le sacó el invicto al líder de la Conferencia Sur y consiguió una victoria tan trabajada como valiosa. En un partido durísimo, que tuvo un cierre caliente y muy discutido, el Cervecero encontró respuestas cuando más las necesitaba.

La gran figura de la noche fue Valentín Duvanced, protagonista absoluto con 23 puntos y 16 rebotes. El interno fue determinante durante todo el encuentro, tanto con sus lanzamientos como en la lucha cerca del aro. También tuvo un estreno destacado Manuel Alonso Hernández, quien en su primer partido con la camiseta quilmeña aportó 15 unidades. Por su parte, Bryce Beamer volvió a ser importante con 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

El comienzo mostró a un Quilmes intenso, decidido a marcar diferencias desde el juego ofensivo. Beamer tomó rápidamente protagonismo con siete puntos y el debutante Alonso Manny Hernández empezó a mostrar sus credenciales. Villa Mitre, con Yarza y Blanco como respuestas, logró mantenerse cerca, aunque el local cerró el primer cuarto arriba por 24-18.

En el segundo período, el ingreso de Harina le dio otra dinámica a los bahienses, pero Duvanced apareció con sus lanzamientos y su fortaleza en la pintura para sostener la ventaja. El equipo de Saborido se fue al descanso largo 40-33.

Después del entretiempo, el desarrollo mantuvo la misma intensidad. Quilmes encontraba soluciones principalmente a partir de las individualidades de Beamer y Duvanced, mientras Villa Mitre seguía demostrando por qué llegaba como puntero e invicto de la Conferencia Sur. El conjunto bahiense no perdió la compostura y se mantuvo siempre a tiro en el marcador. Así, con el partido todavía abierto y mucha tensión en el José Martínez, llegaron al último cuarto con el Cervecero arriba por 57-52.

El desenlace tuvo todos los condimentos. Villa Mitre encontró efectividad desde el perímetro, metió un parcial de 7-0 y pasó al frente, obligando a Saborido a pedir minuto. Quilmes reaccionó desde la defensa y recuperó la ventaja, pero el cierre se transformó en un verdadero polvorín, con reclamos, faltas técnicas y discusiones por los fallos arbitrales. Cuando el marcador estaba igualado en 70, apareció nuevamente Duvanced: aprovechó un rebote ofensivo y permitió que el local sacara cinco puntos de diferencia a falta de 18 segundos. La victoria ya no se le escaparía.

Con este resultado, Quilmes consiguió su segundo triunfo de la temporada y le quitó el invicto al único equipo que todavía conservaba esa condición en la Conferencia Sur. Más allá del resultado, el Cervecero se llevó una inyección anímica importante, el estreno positivo de Manny Hernández y una actuación sobresaliente de Duvanced para empezar a construir el protagonismo que pretende tener en la Liga Argentina. El próximo encuentro para el elenco marplatense será el jueves 19 de noviembre también en el José Martínez pero ante Racing.

Síntesis:

Quilmes: Duvanced 23, Beamer 16, Manny Hernández 15, A. Alonso 9, M. Alonso 5, Luna 4, Alderete 3, Rafinha 2

Marcador: 24-18, 40-33, 57-52, 79-72

Estadio: "José Martínez"

Fotos: Prensa Quilmes