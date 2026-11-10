Un gigante de Europa podría despedir al entrenador y suena un argentino

El Manchester United vive un inicio de temporada trágico y comenzó a considerar echar a su entrenador, Michael Carrick, por los malos resultados en el fútbol local. La decisión aún no está tomada pero empezó a ganar fuerza luego de dos reuniones internas que se dieron en el día de hoy, en las que incluso se discutieron posibles reemplazantes.

Los “Red Devils” ganaron apenas uno de los últimos 11 partidos y cayeron a la zona de descenso de la Premier League, aunque los resultados en la Champions League no son tan malos y podrían darle una nueva oportunidad al DT. Michael Carrick atraviesa un periodo tumultuoso en el inicio de su segunda temporada al mando del Manchester United, habiendo tenido un paso excelente en la primera.

Luego de sumar el 76% de los puntos en la campaña 2025/26, en la que fue parte de una gran remontada del United en la segunda mitad de la temporada, que llevó al club al tercer puesto de la liga inglesa y a una nueva clasificación a la UEFA Champions League, el inicio del curso actual está lejos del rendimiento esperado.

El equipo de Primera fue víctima de una “falta de inversión”, según acusó el defensor central argentino Lisandro Martínez luego de una derrota ante el Atlético de Madrid, y los resultados dejan a todas las partes del club en evidencia: solo un triunfo en 10 partidos por la Premier League, en la que apenas suman ocho puntos.

A pesar de que la cosecha aún no mejora, el conjunto de la ciudad de Manchester viene de dos remontadas importantes que le dan aire fresco a su entrenador: derrotó a la Roma en la Champions por 3-2 y rescató un empate ante el Aston Villa, como local, luego de llegar al minuto 90 en desventaja por 4-2.

De todas formas, y aunque está en posición de clasificar a los 16avos de final de la mencionada copa europea, desde la dirigencia del club se comenzaron a evaluar alternativas, en una temporada en la que apenas suman el 37% de los puntos, con una estadística que empeora drásticamente si se consideran únicamente los partidos de liga: 26% de efectividad.

Ben Jacobs asegura que el entrenador de Estados Unidos se encuentra en la lista corta de entrenadores a los cuales la directiva del Manchester United podría seducir más pronto que tarde. A lo largo de las próximas horas en Mónaco se espera por una reunión que terminaría con la salida de Carrick antes de decidir por cuál perfil de entrenador apostar en Old Trafford.