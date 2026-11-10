Unión no pudo frenar el poderío ofensivo de Villa Mitre

Con una gran actuación ofensiva, Villa Mitre de Bahía Blanca derrotó a Unión por 99 a 95 en el estadio "José Martínez" de Quilmes, donde el "celeste" hace de local. Federico Harina fue el goleador con 31 puntos, mientras que en los marplatenses no alcanzaron los 39 de "Juane" De la Fuente.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

Villa Mitre comenzó el partido encendido. En un abrir y cerrar de ojos se escapó 12-3 con una buena puntería a larga distancia (tres triples). Sin embargo, tras el minuto pedido por el debutante Bautista Mendiola, el dueño de casa cambió el chip; regresó a la cancha mucho más agresivo en defensa, Kibi dominó los tableros y adelante tuvo un goleo repartido. De esta manera metió un parcial de 9-1 para tomar las riendas del juego. Villa Mitre se sostuvo con los embistes de Juan Bollo en la pintura, pero el primer cuarto sería para el Quincho 27 a 24.

La intensidad no mermó en el arranque del segundo período. Unión sacó la máxima de 35-29 con dos triples seguidos que obligaron a Sebastián Ginóbili a pedir tiempo muerto. No obstante, el Celeste se desordenó adelante, y el equipo bahiense volvió a tomar la delantera 40-38 de la mano de un triple de Manuel Iglesias, de muy buen ingreso. A partir de ese momento, Villa Mitre presionó bien en el costado defensivo y buscó ataques rápidos. Terminó el cuarto con más aire y se fue al descanso largo arriba 50-49.

En el tercer cuarto Villa Mitre intensificó su defensa; saltaba agresivo sobre los picks indirectos y presionaba muy bien al hombre con la bola. Eso provocó que Unión no estuviera cómodo en ataque y fallara bastante (6/21), aunque sacó provecho de sus viajes a la línea. En este contexto, el Tricolor disfrutó de una máxima de 77-66 a 3:18 del cierre.

Lejos de darse por vencido, Unión comenzó el último chico con un parcial de 7-0 de la mano de Patricio Piñero y Juan Esteban De la Fuente, su gran figura y goleador del partido con 39 puntos, para ponerse 87-88 con 3:29 por jugarse. Sin embargo, una bomba de Federico Harina y un doble de Álvaro Yarza frenaron la remontada y le devolvieron aire a Villa Mitre. El Quincho insistió hasta el final con Piñero, pero Harina, figura visitante con 31 tantos, terminó de asegurar desde la línea el 99-95 que dejó a Unión sin premio por su reacción.



