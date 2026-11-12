San Lorenzo viste de gala el "Juan Montoya" para la final de la Liga Marplatense

Las tribunas pintadas, una de las tantas obras que se están realizando para presentar el "Juan Montoya" en las mejores condiciones. (Foto: Cinthia Martínez / Prensa San Lorenzo)

Una vez más, se ratifica el estadio de San Lorenzo como el mejor de Mar del Plata para recibir los eventos más importantes y los choques decisivos de la Liga Marplatense de Fútbol. La final del Torneo Clausura "Joaquín Méndez" no será la excepción y, por eso, no paran de trabajar para mostrar el "Juan Montoya" en su mejor versión.

El próximo sábado, habrá doble acción y con los mismos protagonistas: Kimberley y Atlético Mar del Plata. A las 13, se define el título de Sexta, mientras que a las 16 se jugará el choque principal de Primera División, en busca del segundo campeón de la temporada.

Pensando en esta definición y apuntando a lo que viene, San Lorenzo comenzó con obras importantes que las van a descubrir todos los que vayan, pero que encontrarán un estadio renovado, con muchos cambios en la estructura y jerarquizando al club y todo el fútbol local.

Desde hace varios días, más de 20 personas trabajan de sol a sombra para dejarlo en inmejorables condiciones, con obras de mampostería, cartelería, pintura, herrería y todo lo que haga falta para presentar un escenario que va a dar que hablar.

La pelota todavía no empezó a rodar, pero San Lorenzo ya comenzó a jugar el partido en la parte que le toca, que es presentar la mejor cancha de la ciudad en las mejores condiciones.



