Terminó el juicio por la muerte de la marplatense en Altas Cumbres: el juez le atribuyó el 50% de la responsabilidad a la víctima

La Justicia de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la condena a Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres y estableció que el exlegislador y Alejandra Bengoa, la docente marplatense que murió en el accidente, tuvieron un 50% de responsabilidad cada uno en el choque.

La conclusión fue del juez Santiago Camogli, tras analizar las pericias accidentológicas y los testimonios incorporados en el juicio para reconstruir la secuencia del siniestro vial, que ocurrió el 29 de octubre del 2022 en el camino de las Altas Cumbres.

El pasado 20 de octubre, González había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, ocho años de inhabilitación para conducir y al pago de las costas del proceso. Fue declarado culpable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la muerte de Bengoa y las heridas sufridas por Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

"Dos acciones imprudentes" que terminaron en tragedia

El juez Camogli explicó que Bengoa intentó sobrepasar a un camión en un sector donde estaba prohibido y sin contar con la distancia necesaria para regresar de forma segura a su carril.

Ante ello, González accionó de manera evasiva hacia la izquierda e invadió el carril contrario, por donde circulaba el Renault Sandero quue conducía la mujer. Allí se produjo el impacto.

Camogli descartó que el exlegislador hubiera circulado previamente en contramano, pero consideró que su reacción ante el peligro fue incorrecta. Según el análisis judicial, tenía otras alternativas para evitar el choque, como frenar o dirigirse hacia la banquina derecha.

“Sin el sobrepaso arriesgado de Bengoa ni la mala maniobra de esquive de González el impacto entre ambos vehículos no se producía”, explicó el juez.

Las pericias sobre el celular de González

Otro de los puntos analizados durante el juicio fue la posibilidad de que el exlegislador hubiera utilizado su teléfono mientras manejaba. Los peritos examinaron un celular Samsung A32 perteneciente a González y no encontraron llamadas ni conversaciones durante el intervalo en el que se habría producido el accidente.

También descartaron que el reinicio del dispositivo demostrara una eliminación deliberada de información. Si bien detectaron tráfico de datos durante ese período, aclararon que ese registro no permite acreditar que el teléfono estuviera siendo usado.

El juez valoró además la edad de González, 78 años, y la ausencia de antecedentes penales computables al momento de establecer la pena.