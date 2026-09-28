“Fue un crimen vial que se pudo evitar”: las últimas palabras de las víctimas en el juicio por las Altas Cumbres

A casi cuatro años del accidente que sufrió la marplatense Alejandra Bengoa en las Altas Cumbres de Córdoba, este lunes se desarrolló la última audiencia en el que las víctimas y familiares expresaron sus últimas palabras con emotividad y firmeza.

Alexa Miranda, una de las sobrevivientes, detalló las secuelas físicas que aún arrastra tras el choque, entre ellas la atrofia en sus piernas y la pérdida de sensibilidad al dolor. Manifestó su tristeza por no poder retomar actividades que antes disfrutaba, como el deporte y el baile, y cuestionó duramente el accionar de González.

La jornada se desarrolló en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, después de los alegatos de la defensa.

“No puede haber ocultamiento de pruebas, esto fue un crimen vial que se pudo evitar si Oscar González no hubiera invadido el carril”, sostuvo Alexa, quien además solicitó que se otorgue el seguro y la reparación civil para poder recuperar algo de tranquilidad.

Por su parte, Marina Szulewicz, hija de Alejandra Bengoa –quien falleció en el accidente– expresó su cansancio por el largo proceso judicial y reclamó una condena para González. “Solo así podremos tener justicia y paz por la muerte de nuestra madre”, afirmó.

El fallo podría conocerse a mediados de octubre.

Vera Szulewicz, también hija de Alejandra, criticó el uso del término “barrabravas” por parte de la defensa para referirse a sus allegados, calificando a González de “mafioso” y destacando la influencia negativa que, según ella, tiene en la región.

“Es injusto que nos traten así viniendo de alguien con la fama que tiene en el Valle. La gente le tiene miedo. Me parece muy cobarde para alguien con tanta fama de mafioso”, declaró Vera ante el tribunal.

El accidente ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres.

Asimismo, agregó: “Si Oscar González nunca hubiera existido, mi mamá estaría viva. Si mi mamá no hubiera existido, él habría matado a otra persona. No le importa la vida de los demás. Se siente impune y solo le preocupa perder algo de su dinero o terminar en una prisión domiciliaria cómoda”.

Sobre el pedido de condena, Vera sostuvo: “No pedimos que vaya preso solo por justicia sino porque es un problema para el pueblo. Estaremos más seguros si está en prisión”.

Alejandra Bengoa tenía 56 años.

Tras la audiencia, las hermanas Szulewicz dialogaron con la prensa a la salida de los tribunales de Villa Dolores. Vera comentó que había reflexionado cuidadosamente sus palabras para enfrentar a González. “Todo lo que le dije lo pensé con mucha tranquilidad y seriedad. Por lo menos le pude decir que es un mafioso”, señaló.

Marina, en tanto, prefirió ser breve y centrarse en su pedido de justicia: “No quería hablar demasiado. Simplemente pedir justicia, tenerlo en frente y decírselo. Espero que esto termine bien, veremos el 20 de octubre”.