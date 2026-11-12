Usaban una playa pública como bajada náutica sin autorización y secuestraron una embarcación en Mar del Plata

El procedimiento se realizó en la zona norte de la ciudad.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó una bajada náutica no habilitada que funcionaba sin autorización en una playa pública de Mar del Plata y secuestró preventivamente una embarcación que presentaba irregularidades en su documentación.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de las avenidas Félix U. Camet y José Coelho de Meyrelles, después de que las autoridades recibieran una denuncia recibida que advertía que ese sector de la costa se utilizaba para el descenso de embarcaciones, aunque no contaba con la habilitación requerida.

Secuestraron una embarcación durante un operativo en una playa del norte de Mar del Plata.

En respuesta, un móvil de la Fuerza se dirigió al lugar por tierra, mientras que una lancha arribó por agua para complementar el despliegue, y de ese modo los efectivos constataron la presencia de tres semirrígidos, los cuales fueron sometidos a las inspecciones correspondientes.

Los controles permitieron comprobar que a las tres unidades les faltaban elementos exigidos para la navegación, entre ellos extintores, balsas salvavidas y bengalas con paracaídas, y que además no habían realizado el despacho ni informado su salida al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata, por lo que se labraron las actas de infracción.

El operativo se realizó en la zona de Félix U. Camet y José Coelho de Meyrelles.

A su vez, el timonel de una de las embarcaciones, de nueve metros de eslora, no pudo acreditar la titularidad ni presentó la habilitación náutico-deportiva, y por ese motivo dispusieron su incautación preventiva.