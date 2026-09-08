Tragedia de Altas Cumbres: la hermana de la marplatense fallecida apuntó contra la fiscal por "beneficiar a González"

Choque fatal en Altas Cumbres en el que falleció la marplatense Alejandra Bengoa.

Laura Bengoa, la hermana de Alejandra Bengoa, la marplatense que murió en un choque contra el vehículo que manejaba el exlegislador cordobés Oscar González en Altas Cumbres, cuestionó duramente el pedido de pena realizado por la fiscal Analía Gallaratto en el marco del juicio por la tragedia.

La representante del Ministerio Público solicitó 3 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir para González, al considerarlo responsable de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La querella sostiene desde el inicio del proceso que la conducta debe tomarse como homicidio simple por dolo eventual.

La representante del Ministerio Público Fiscal cuestionada por la familia de Bengoa.

“No entiendo el pedido de la fiscal, no lo puedo entender”, expresó Bengoa en diálogo con ElDoce y cuestionó los atenuantes considerados durante el alegato: “Interpretar que González tuvo atenuantes, que su conducta fue buena... Se negó hasta la pericia psicológica, se deshizo de sus bienes. ¿Eso es un atenuante? La verdad, no entiendo”.

Laura Bengoa, hermana de Alejandra Bengoa, en diálogo con ElDoce.

Bengoa sostuvo que González era consciente de la manera en la que conducía y que el desenlace fatal no puede analizarse como un simple accidente: “Para mí está clarísimo que la calificación debería ser por homicidio simple por dolo eventual”. Cabe recordar que su hermana murió como consecuencia del choque y que otras dos jóvenes que viajaban en el vehículo resultaron heridas.

“No es la primera vez que González manejó como manejó. Esta vez mató a alguien, esta vez mató a mi hermana y dejó a estas dos chicas como las dejó”, expresó la mujer y apuntó directamente a la fiscal: “No ha dado más que pruebas de que intenta beneficiar a González”.

Choque fatal en Altas Cumbres en el que falleció la marplatense Alejandra Bengoa.

“Este hombre ha sido encargado de designaciones de jueces, de fiscales, entonces no podemos negar el peso que eso tiene a la hora de las decisiones”, afirmó.

El final del juicio

Aunque desde la querella cuestionaron el accionar de la fiscal, Bengoa aseguró que mantiene su confianza en el juez Santiago Camogli, quien deberá definir el futuro judicial de González: “Yo tengo mucha confianza en este juez”.

“Le sigo teniendo confianza y espero que no nos defraude”, agregó la hermana de la víctima en el diálogo con el mencionado medio. El juicio continuará el 28 de septiembre con los alegatos de los defensores de González.

El juicio se desarrolla en Córdoba y establecerá qué pena recae sobre el exlegislador.

Tras esa instancia, el expediente quedará en condiciones de ser resuelto. Se prevé que la decisión del juez podrá conocerse recién en octubre.