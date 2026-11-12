Los dueños de Mute se quedaron con la concesión del Camping Municipal por un plazo inicial de 20 años

El Camping Municipal será concesionado a Bien Producido S.A., la firma vinculada a los dueños de Mute, que comprometió una inversión superior a los $2.300 millones.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) formalizó la adjudicación de la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Camping Municipal a Bien Producido S.A., la empresa vinculada a los dueños de Mute, que tendrá a su cargo el uso y la explotación del predio por 20 años. La decisión quedó plasmada en la Resolución 526/26 del ente, luego de que la firma obtuviera la mayor calificación en el proceso licitatorio.

La resolución establece que la empresa deberá abonar un canon anual de $22 millones y comprometer una inversión de $2.324.091.000 en obras e infraestructura, donde se desarrollo un proyecto de alojamiento bajo la modalidad glamping. De esta manera, se concreta un nuevo paso en el proceso que se inició con una iniciativa privada presentada por la propia firma y que tuvo su origen en 2022, cuando fue declarada iniciadora del proyecto mediante el Decreto 226/22.

El proceso licitatorio había contado con dos propuestas: una de Nieuw S.A. y otra de Bien Producido S.A. Ambas fueron consideradas válidas y admisibles por la comisión evaluadora, que analizó las presentaciones de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de bases y condiciones.

El predio del Camping Municipal, ubicado en la zona sur de Mar del Plata, cambiará de manos tras la adjudicación de la concesión a Bien Producido S.A.El predio del Camping Municipal, ubicado en la zona sur de Mar del Plata, cambiará de manos tras la adjudicación de la concesión a Bien Producido S.A.

Según el acta final firmada el 3 de noviembre, Bien Producido obtuvo 84 puntos, mientras que Nieuw alcanzó 65. Con ese resultado, la comisión recomendó adjudicar la unidad turística fiscal a la firma que había conseguido la mayor calificación, criterio al que adhirió el presidente del EMTuryC al firmar la resolución.

Uno de los antecedentes centrales del expediente fue precisamente el mecanismo de iniciativa privada, que contemplaba la posibilidad de que la empresa impulsora del proyecto ejerciera el derecho de preferencia previsto en el procedimiento. En ese marco, Bien Producido había quedado mejor posicionada en la evaluación y terminó siendo seleccionada para hacerse cargo del espacio público.

La resolución también establece una serie de obligaciones inmediatas para la adjudicataria. A partir de la notificación, tendrá cinco días hábiles para pagar los $22 millones correspondientes al canon de la temporada 2026/2027 y diez días hábiles para constituir las garantías exigidas.

Render del proyecto a desarrollar, con base en la modalidad glamping.

En ese último punto, deberá presentar una garantía de contrato de $44 millones, equivalente al 200% del canon anual, además de otra correspondiente a la primera etapa de obras por $650.830.000. La adjudicación formaliza así el traspaso de la explotación del Camping Municipal a los empresarios vinculados a Mute, con un compromiso de inversión que supera los 2.300 millones de pesos.

Como antecedente de la explotación del predio, el Camping Municipal estuvo durante varios años bajo la administración de la Asociación Civil Scouts de Argentina, que desarrollaba allí su actividad mediante permisos precarios de uso y explotación renovados periódicamente por el Concejo Deliberante. En octubre de 2020, a través de la Ordenanza 24.894, se autorizó formalmente el otorgamiento de ese permiso hasta abril de 2021, y posteriormente, mediante la Ordenanza 25.196, se dispuso su renovación hasta el 30 de abril de 2022. La organización había planteado la continuidad de su proyecto de camping tradicional, pero el escenario cambió con la iniciativa privada presentada por Bien Producido S.A. para reconvertir el espacio bajo el concepto de glamping, que fue declarada de interés público por el Municipio en 2022.