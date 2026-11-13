Giobando y la presencia marplatense en la visita del Papa: "Fue un remanso de paz y esperanza para la Argentina"

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una imagen que todavía conmueve a la Iglesia: multitudes en las calles, encuentros multitudinarios y un mensaje de cercanía que, para los obispos, llegó en un momento en el que el país necesitaba recuperar la esperanza. Monseñor Ernesto Giobando, obispo de Mar del Plata, acompañó al Pontífice en casi todas las actividades y definió esos días como "un remanso de paz" en medio de la realidad argentina.

"Creo que ha sido una gracia de Dios, una bendición de Dios la presencia del Papa aquí en Buenos Aires, en Córdoba, en Luján y en Claypole. Los lugares que visitó tuvieron una multitud de personas y muy buena recepción. Es como que estábamos necesitando la visita del Papa", expresó durante una rueda de prensa en el Obispado de Mar del Plata.

Giobando también destacó el mensaje de inclusión y misericordia que transmitió León XIV.

Giobando estuvo presente en los encuentros y pudo compartir momentos de cercanía con León XIV, incluso durante una cena en la que, según contó, hubo tango y samba. "El Papa estuvo como un hermano más. Todo fue muy lindo, muy sereno y creo que había una gran necesidad de su palabra", relató.

En ese contexto, la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta dirigida al Santo Padre para agradecerle su visita. En el documento, firmado por las autoridades del Episcopado, los obispos destacaron que fueron días históricos y expresaron que "todos nos hemos sentido bienvenidos en su presencia".

La carta también hizo referencia a las personas que siguieron el recorrido desde distintos puntos del país, a través de las denominadas "postas del encuentro", donde comunidades y parroquias se reunieron para acompañar las actividades y rezar juntas.

Monseñor Ernesto Giobando, obispo de Mar del Plata, acompañó al Pontífice en casi todas las actividades.

Uno de los párrafos que Giobando destacó especialmente fue el que plantea la necesidad de que la visita no quede reducida a un recuerdo. "Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado, que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero", recordó.

Para el obispo marplatense, el paso de León XIV tuvo un significado particular en medio de la sobreabundancia de información y las tensiones cotidianas. "Las noticias van pasando una y otra vez. Es como que hay una hiperconectividad con las noticias. Y esto ha sido como un remanso. El remanso es una palabra del litoral, es cuando el río en su corriente se serena. Creo que eso ha sido para nosotros: un remanso de paz, de escuchar la palabra del Papa y, en esta situación de Argentina, tener mucha esperanza", reflexionó.

Sin embargo, advirtió que el desafío comienza ahora: llevar a la práctica el mensaje del Pontífice. "Si no, es una figura internacional que vino y se hizo una movilización enorme, se gastó muchísimo dinero, pero todo eso tiene una sola finalidad: que el sucesor de Pedro, que el pastor, pueda llegar con su mensaje a esta realidad argentina", sostuvo.

El mensaje del Papa y la necesidad de diálogo

Giobando también destacó el mensaje de inclusión y misericordia que transmitió León XIV. Consultado sobre la recepción popular de sus palabras, consideró que el Evangelio no puede construirse desde el odio ni la división.

"Jesús por momentos es fuerte y es muy claro, como cuando echó a los vendedores del templo, pero también fue a buscar a la oveja perdida. Y creo que esa es la actitud que tenemos que tener: ser firmes en algunas cosas, marcar por dónde pensamos que tiene que ir el rumbo, que no es nuestro rumbo, sino el que nos dejó Jesús; pero también tener misericordia con todos", explicó.

En esa línea, recordó la frase "¡Todos, todos, todos!", pronunciada anteriormente por el papa Francisco y retomada durante los encuentros con los jóvenes.

También se refirió a la educación y a la situación de las universidades argentinas. Si bien aclaró que no tenía registrado un pronunciamiento específico de León XIV sobre ese tema, defendió el valor de la universidad pública y gratuita como un derecho y una herramienta fundamental para el futuro del país.

"Me parece que es fundamental seguir apoyando la universidad porque eso nos da el futuro, la formación de nuestros jóvenes, tanto en lo público como en lo privado", señaló.

Y agregó que el camino debe ser el del entendimiento: "Diálogo, convergencia, no división. Tenemos un país muy lindo, muy rico, pero hay que sentarnos a dialogar y pensar cuáles son las mejores políticas para este país".