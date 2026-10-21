Profanaron una parroquia de Necochea y robaron hostias consagradas

Congoja en la comunidad católica de Necochea y fuerte repudio del obispado de Mar del Plata. (Foto elecos.com.ar)

Un hecho de profanación sacudió a la comunidad católica de Necochea. En la parroquia Nuestra Señora de Pompeya violentaron el sagrario y robaron el copón que contenía las hostias consagradas, una situación que generó el enérgico repudio del encargado del obispado de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando.

A través de un comunicado difundido este miércoles, el obispo manifestó su “profundo dolor y consternación” por lo ocurrido y advirtió sobre la gravedad de lo sucedido para la comunidad religiosa.

“Este gravísimo hecho trasciende con creces lo material, hiriendo profundamente la fe y la devoción eucarística de nuestra comunidad”, expresó Giobando, quien además manifestó su rechazo a cualquier acto de vandalismo y a la falta de respeto hacia los espacios sagrados.

Monseñor Ernesto Giobando, a cargo del obispado de Mar del Plata y zona.

Un pedido a los responsables de la profanación

El mensaje del jefe de la iglesia católica en la región también incluyó un pedido dirigido a los responsables del hecho. El obispo consideró necesario que la comunidad diocesana rece “en desagravio por lo ocurrido y por quienes cometieron este acto sacrílego, para que encuentren el camino del arrepentimiento y la conversión”.

En ese marco, convocó a los fieles de Necochea a participar de una misa de desagravio que se celebrará el próximo domingo 25 de octubre, a las 10, en la propia parroquia Nuestra Señora de Pompeya. La ceremonia será presidida por el párroco, el presbítero Pablo Bosio.

La convocatoria busca reunir a la comunidad en un gesto de reparación religiosa frente a lo sucedido, además de acompañar a los fieles ante un episodio que, según el propio obispo, afectó profundamente la vida espiritual de la parroquia.

En el cierre del comunicado, Giobando pidió también la intercesión de Nuestra Señora de Pompeya para que la comunidad de Necochea encuentre consuelo y pueda mantener “intactas la esperanza y la caridad”.