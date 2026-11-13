“Sentí un ardor en la panza, no se qué pasó”: declaró el hombre baleado en la puerta de su casa

El hombre de 28 años baleado el jueves al mediodía en el barrio Santa Rosa de Lima evoluciona favorablemente de las heridas recibidas en el hospital donde fue trasladado. Luego de algunas horas de estabilidad, declaró ante el fiscal Carlos Russo y no aportó dato alguno para esclarecer el ataque.

El sujeto dijo que estaba quemando cables en la zona de Falucho y Guayana junto a un amigo y que repentinamente sintió un ardor en la panza y que poco después le salía sangre. Una vecina –que no pudo identificar- llamó al 911 y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Luis Leiva, que no aportó datos de la persona que lo acompañaba ni del agresor, quedó internado con custodia policial ya que registra un pedido de captura activo solicitado por la Justicia Correccional.

Las fuentes sanitarias consultadas por este medio confirmaron que tuvo tres heridas de arma de fuego que no lesionaron órganos internos. Fue evaluado por el servicio de cirugía, se encuentra clínicamente estable, presenta trayectos balísticos superficiales y una contusión pulmonar leve.