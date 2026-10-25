Crimen en Jardín de Stella Maris: la causa pasó al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

Primero se investigó como un accidente y luego las autoridades confirmaron que se había tratado de un homicidio doloso.

Los datos recabados en la investigación por el asesinato de Franco Rodríguez el viernes por la tarde en el barrio Jardín de Stella Maris permiten sospechar la participación de menores en el ataque, por lo que investigación seguirá a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Desde un primer momento, más allá de la versión del subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, que habló de un supuesto disparo accidental con una carabina, las autoridades judiciales investigaron el hecho como un homicidio doloso.

Rodríguez recibió un disparo en la pierna y otro en el tórax.

A partir de la información recopilada por la fiscal Constanza Mandagarán, se estableció que al menos uno de los dos sujetos que llegaron a la zona de las calles Goleta Sarandí y Pesquero Happy Days para abrir fuego contra la víctima de 18 años era menor de edad. Por ese motivo, la causa quedará a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia.

Tal como adelantó 0223, tras arribar en auto a la zona esas personas tuvieron una discusión o pelea, efectuaron un par de disparos y se dieron a la fuga. El joven fue trasladado de urgencia al Centro de Salud N° 2, donde se constató el deceso.

La autopsia practicada el sábado confirmó que Rodríguez recibió dos disparos: uno en la pierna izquierda y el mortal en el tórax.