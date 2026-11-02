Investigan un presunto ajuste de cuentas por la venta de una auto: un hombre fue hospitalizado

Un hombre de aproximadamente 50 años fue agredido con un arma de fuego en la cabeza en un presunto ajuste de cuentas por la venta de un auto que tuvo lugar este lunes al mediodía en el límite de los barrios General Belgrano y José Hernández, al oeste de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que la agresión tuvo lugar en inmediaciones de las calles Ciudad de Bragado y San Salvador. Si bien en un primer momento había trascendido que los delincuentes le habían disparado en la cabeza, fuentes oficiales se rectificaron y aclararon que solo recibió un culatazo en la cabeza.

La víctima fue trasladada en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) en código rojo hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr Oscar Alende, a donde ingresó en grave estado.

Personal de la comisaría decimoprimera, con jurisdicción en la zona, trabaja en el lugar. Hasta el momento, los atacantes se encuentran prófugos.