Identificaron al hombre que murió de un balazo durante un allanamiento

La ciudad amaneció consternada por un operativo que terminó con una muerte en el barrio Fray Luis Beltrán. El hecho sucedió este martes minutos ante de las siete de la mañana cuando un hombre de 30 años se disparara en la cabeza cuando personal policial le allanó la casa.

El sujeto fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) producto de la herida de arma de fuego en la cabeza durante el allanamiento, donde falleció. Horas después, fue identificado como Manuel Alonso.

Tal como adelantó 0223, personal de la Unidad Especial de Drogas Ilícitas que se trasladó desde la ciudad de La Plata irrumpió en el inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Los Quebrachos y Los Ceibos en el marco de una investigación de la Justicia Federal de La Plata.

https://www.0223.com.ar/nota/2026-10-13-8-59-0-le-allanaron-la-casa-y-se-disparo-en-la-cabeza-murio-en-el-hospital

La primera versión de que al verse acorralado Alonso se efectuó un disparo en la sien debe ser corroborada por las actuaciones que lleva adelante personal de Prefectura Naval Argentina convocado para tal fin.

El traslado a la guardia del Higa se hizo por personal del Same bajo la condición de “código rojo”, pero el hombre falleció producto del traumatismo craneoencefálico grave por herida de arma de fuego en el cráneo.