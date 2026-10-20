Lo balearon cuando caminaba en la calle y no quiso denunciar el hecho

Fue trasladado a la guardia del Higa.

Un hombre de 27 años fue baleado el martes a la mañana en el barrio Coronel Dorrego y tras ser atendido por profesionales en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) se negó a dar detalles que permitan identificar al agresor.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró cerca de las siete de la mañana en inmediaciones de las calles Alberti y Termas de Río Hondo cuando, en circunstancias aún no establecidas, recibió un disparo en la cintura.

Lo atendieron en el hospital.

En cumplimiento de los protocolos vigentes, el personal de guardia dio aviso al Destacamento Policial que entrevistó al herido cuando finalizó la atención de los profesionales.

“No quiso instar acción penal alguna y tampoco facilitó datos que permitan identificar al autor del hecho”, agregaron.

El herido se retiró del hospital sin el alta médica.