Llegan los sobres para votar por el COM.IT.ES: qué deben tener en cuenta los ciudadanos italianos de Mar del Plata

En Mar del Plata, Marcelo Carrara, referente de la colectividad italiana, es quien encabeza la lista del MAIE.

Los sobres electorales para renovar el Comité de los Italianos en el Exterior (COM.IT.ES) comenzaron a llegar a los domicilios de los ciudadanos italianos habilitados para participar de los comicios. Con la distribución ya en marcha, desde la comunidad recomiendan leer detenidamente las instrucciones y seguir cada paso para confeccionar correctamente el voto, ya que cualquier error puede provocar que sea considerado inválido durante el escrutinio.

En Mar del Plata, Marcelo Carrara, referente de la colectividad italiana y quien encabeza la lista del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), destacó la importancia de estas elecciones y explicó qué función cumple el organismo para los ciudadanos que viven fuera de Italia.

"El COM.IT.ES es el puente directo entre el ciudadano italiano y el Consulado", resumió Carrara. Se trata de un organismo creado por ley italiana en la década del 80, cuya función es representar a las comunidades de italianos en el exterior y actuar como nexo con las autoridades consulares. Sus integrantes son elegidos cada cinco años.

Quiénes reciben los sobres y hasta cuándo se puede votar

Según explicó Carrara, recibirán el material electoral los ciudadanos italianos que se hayan inscripto hasta el 4 de noviembre, en el domicilio que declararon al realizar el trámite.

El plazo para devolver el voto se extiende hasta el viernes 4 de diciembre. Por eso, uno de los principales consejos de los referentes de la colectividad es prestar especial atención a las indicaciones incluidas en el sobre.

"El consejo principal que les damos es seguir el paso a paso atentamente para no cometer ningún error en la confección del voto y evitar que termine anulado durante el escrutinio", señaló. La participación es voluntaria, pero representa una instancia para elegir a quienes tendrán la responsabilidad de representar a los italianos de la región durante los próximos cinco años.

Por qué es importante participar de las elecciones

Carrara consideró que votar es una manera de mantener activo el vínculo con el país de origen y de intervenir en la elección de los representantes de la comunidad. "Participar con el voto es la forma de decirle a Italia: 'Acá estamos, decimos presentes, y queremos consolidar nuestra red en todo el mundo'", expresó.

Además, explicó que el COM.IT.ES cumple un papel importante cuando los ciudadanos necesitan orientación o deben resolver alguna situación vinculada con el Consulado.

Las propuestas de la lista que encabeza Marcelo Carrara

Carrara se presenta como primer candidato de la lista del MAIE en la circunscripción consular de Mar del Plata. El espacio, que participa en más de 50 puntos del mundo, está integrado en la región por 16 personas: ocho de Mar del Plata y otras ocho de distintas localidades, entre ellas Tandil, Balcarce, Miramar, Necochea, Lobería, General Madariaga, Mar de Ajó y la región de Pinamar y Villa Gesell.

Entre los principales ejes que propone el espacio aparecen el fortalecimiento de los servicios consulares, el acompañamiento a los ciudadanos en sus trámites e inquietudes y la generación de oportunidades en Italia para las nuevas generaciones.

También plantean impulsar el turismo de raíces, destinado a quienes quieren conocer la tierra de sus antepasados, y reforzar la enseñanza de la lengua y la cultura italiana. "Queremos reforzar los servicios consulares acompañando a cada ciudadano en sus inquietudes, promocionar oportunidades en Italia para las nuevas generaciones y potenciar el turismo de las raíces", detalló.

Por último, Carrara invitó a los ciudadanos que tengan dudas sobre el procedimiento electoral a comunicarse con el espacio a través de Instagram, en @maiemardelplata, o por WhatsApp al 2236330000.