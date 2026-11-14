Inédito desplome en las ventas de Havanna: el duro golpe que sufrió la mítica marca marplatense

Havanna, una de las marcas más emblemáticas de Mar del Plata, sufrió un fuerte desplome en sus ventas durante el tercer trimestre de 2026. Según el balance presentado por la compañía, los ingresos alcanzaron los $35.493 millones, un 25,8% menos que en el mismo período del año pasado. La caída también se reflejó en la cantidad de productos comercializados.

Por qué se produjo el desplome de los ingresos de Havanna

Entre julio y septiembre, la firma vendió 973 mil kilos de alfajores, galletitas y havannets, unos 215 mil kilos menos que durante el tercer trimestre de 2025. En términos de facturación, ese segmento generó casi $11.500 millones menos que un año antes y se convirtió en el principal factor detrás del retroceso general.

El resultado se produjo pese a los acuerdos comerciales con Lionel Messi y al lanzamiento de un nuevo alfajor, que representó más del 20% de las ventas totales del trimestre.

En simultáneo hubo una reducción de los costos financieros.

La tendencia también quedó expuesta en el balance acumulado de los primeros nueve meses de 2026. En ese período, Havanna registró ingresos por $127.762 millones, unos $15.546 millones menos que durante el mismo lapso de 2025. La disminución del volumen comercializado alcanzó el 18%, aunque la empresa logró cerrar el tercer trimestre con una ganancia de $1.394 millones.

De acuerdo con el informe, el resultado positivo estuvo impulsado por una reducción de los costos financieros, vinculada a la disminución de la deuda en pesos, y por la recuperación del margen operativo. En este último aspecto incidió la baja en el precio del cacao.

La compañía describió el contexto de sus operaciones como "complejo", debido a la volatilidad de las principales variables económicas nacionales e internacionales y a las restricciones cambiarias que, según señaló, afectan el valor de la moneda extranjera en mercados alternativos.

La marca apuesta a la próxima temporada de verano.

Frente a este escenario, la marca marplatense apuesta a la próxima temporada de verano para recuperar parte de la actividad. Entre sus planes figura el lanzamiento de un nuevo alfajor y la inauguración de su primer local bajo el formato Drive Thru, sobre la Autovía 2. La apertura se proyecta sobre uno de los principales corredores turísticos hacia Mar del Plata, en un período clave para el movimiento comercial de la firma.