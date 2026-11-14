A una hora de Mar del Plata: el misterioso pueblo que tiene su propia Estatua de la Libertad

A poco más de una hora de Mar del Plata, sobre la Autovía 2, General Pirán guarda una curiosidad que sorprende a quienes llegan por primera vez: tiene su propia Estatua de la Libertad en la Plaza Libertad. La escultura fue inaugurada el 22 de mayo de 1910, durante los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo, pero más de un siglo después todavía conserva un misterio sobre su origen en el pueblo.

Cómo es y qué hay en General Pirán

La réplica mide alrededor de tres metros y habría sido traída desde París por Antonio María Pirán, fundador de la localidad. Una tradición sostiene que pudo haber salido de los talleres de Frédéric Auguste Bartholdi, el escultor de la célebre estatua de Nueva York, aunque no existe documentación que lo confirme. Un periódico local de julio de 1910 ya la describía como una "copia reducida de la de Bartholdi", pero esa referencia histórica tampoco demuestra dónde fue fabricada.

El pueblo tiene poco más de 3.000 habitantes.

La figura tiene, además, detalles propios que la diferencian del monumento estadounidense: en lugar de una antorcha sostiene una lámpara y en el libro que lleva en el otro brazo aparece la fecha 25 de Mayo de 1810. Su instalación fue una donación de Pirán, quien también cedió terrenos para construir edificios públicos, calles, el cementerio y la plaza. La localidad había sido fundada el 16 de febrero de 1890, alrededor de una estación ferroviaria inaugurada cuatro años antes.

General Pirán conserva otros edificios y monumentos que llaman la atención. Uno de ellos es la iglesia Inmaculada Concepción, cuya piedra fundamental se colocó en 1907 y fue inaugurada en 1911. Su arquitectura gótica se inspiró en un templo de la ciudad francesa de Reims, que había impresionado a Antonio María Pirán y a su esposa durante un viaje por Europa. En el interior se destaca un Cristo de tamaño natural tallado a mano en madera blanca de África.

La Inmaculada Concepción tiene más de un siglo.

La Estatua de la Libertad también tuvo una novedad reciente: en 2026 fue restaurada para recuperar su aspecto original. Los trabajos se presentaron el 9 de julio, durante el acto por el Día de la Independencia, y estuvieron a cargo de la restauradora María Elena Dabos. General Pirán pertenece al partido de Mar Chiquita y está a unos 87 kilómetros de Mar del Plata, con acceso desde la Autovía 2, a la altura del kilómetro 323.