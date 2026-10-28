Ciudadanía italiana: cómo inscribirse para votar en las elecciones del 4 de diciembre

La inscripción en el padrón electoral debe solicitarse antes del 4 de noviembre.

Los ciudadanos italianos que residen en Mar del Plata y la región tienen una fecha importante en el calendario: el próximo 4 de diciembre se realizarán las elecciones para renovar los Comités para los Italianos en el Extranjero (Com.It.Es), organismos que representan a las comunidades italianas fuera de su país de origen.

Para poder participar, sin embargo, hay un paso previo que no deben pasar por alto. La inscripción en el padrón electoral debe solicitarse antes del 4 de noviembre, ya que el material para votar por correo se envía únicamente a quienes hayan realizado ese trámite.

Qué son los Com.It.Es y cuál es su función

Los Com.It.Es son organismos de representación de los italianos residentes en el exterior que trabajan en articulación con las representaciones diplomáticas y consulares para acompañar a sus comunidades.

Entre sus funciones se encuentran brindar orientación y asesoramiento, promover la integración de los ciudadanos italianos y organizar actividades culturales, educativas y recreativas. También impulsan encuentros, seminarios, cursos de idiomas y propuestas de formación profesional para fortalecer los vínculos con Italia y entre los propios integrantes de la comunidad.

Quiénes pueden votar y cómo inscribirse

Podrán participar los ciudadanos italianos mayores de edad que cumplan con los requisitos legales y que estén inscriptos en el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero) y residan en la circunscripción consular correspondiente desde hace al menos seis meses al momento de la elección.

La votación se realizará por correo. Para recibir el sobre electoral, los interesados deberán solicitar su inclusión en el padrón específico de los Com.It.Es antes del 4 de noviembre.

El trámite puede hacerse de dos maneras:

A través de internet: mediante el portal de servicios consulares Fast It, disponible en este enlace.

Mediante un formulario: se puede descargar el documento para la inscripción electoral del sitio oficial del Consulado de Italia en Mar del Plata.

El formulario puede entregarse personalmente en el Consulado, enviarse por correo postal o remitirse por correo electrónico a elettor.mardelplata@esteri.it. En los casos que corresponda, deberá adjuntarse una copia del documento de identidad con la firma del titular.

Hasta cuándo se puede votar

Una vez completada la inscripción, el Consulado enviará el material electoral a los votantes registrados. El sobre con la papeleta deberá llegar al Consulado antes de las 23.59 del 4 de diciembre de 2026.

Quienes necesiten más información pueden consultar la página oficial de las elecciones de los Com.It.Es o comunicarse con el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) de Mar del Plata, a través de sus redes sociales @maiemardelplata o al teléfono 223 633-0000, correspondiente a Marcelo Carrara, coordinador local de la organización.