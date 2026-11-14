Murieron dos personas tras un choque frontal entre un camión cisterna y una camioneta en la ruta 2

Dos ocupantes del vehículo murieron en el lugar y el conductor fue trasladado en grave estado. (Imágenes: El Día y Labuenainfo)

Un trágico accidente de tránsito se registró este sábado en la ruta 2, donde dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras un choque entre un camión de transporte de combustible y una camioneta. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 95, en sentido descendente, en jurisdicción de Chascomús.

Conforme al diario platense El Día, el camión, un Scania perteneciente a la empresa Axion, se cruzó de carril e impactó contra una Chevrolet Tracker con tres ocupantes.

Dos personas que viajaban en la camioneta perdieron la vida en el lugar.

Como consecuencia de la violenta colisión, dos personas que viajaban en la camioneta fallecieron en el lugar, mientras que el conductor sufrió heridas de gravedad. Por su parte, el chofer del camión, identificado como Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, resultó ileso.

A partir del brutal accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de personal de Bomberos y efectivos policiales. Además, se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El camión cisterna de la empresa Axion quedó dado vuelta a un costado de la ruta 2.

Debido al operativo, la autovía permaneció cortada en el sector del accidente y se implementó un bypass para permitir la circulación de los vehículos y evitar mayores demoras en el tránsito.