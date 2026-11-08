Perdió el control, chocó contra un cartel y volcó en plena Ruta 226: fue trasladado al Higa

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 226, donde un automóvil terminó volcado luego de despistarse e impactar contra un cartel.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.25, a la altura del kilómetro 15,500, cuando un Volkswagen Gol circulaba en sentido Mar del Plata-Balcarce. Por motivos que todavía se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la cinta asfáltica, chocó contra un cartel y finalmente terminó volcando.

El Volkswagen Gol circulaba en sentido Mar del Plata-Balcarce.

Al llegar al lugar, los bomberos voluntarios de Sierra de los Padres encontraron al conductor, un hombre de 31 años, que viajaba solo en el automóvil. De inmediato, tomaron contacto con él y le brindaron asistencia mientras aguardaban la llegada del personal médico.

Minutos después, una ambulancia del Same arribó al lugar y, tras evaluar su estado, los profesionales resolvieron trasladarlo al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El conductor, de 31 años, era el único ocupante del vehículo y fue asistido por bomberos antes de ser trasladado al Hospital Regional.

En el operativo también participaron personal de Tránsito y efectivos del móvil vial El Soldado. Las circunstancias que desencadenaron el despiste y posterior vuelco aún no fueron precisadas.