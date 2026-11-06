Identificaron al pintor que murió tras caer de un andamio en una iglesia de Mar del Plata

La víctima del trágico accidente ocurrido en la parroquia La Sagrada Familia de Mar del Plata fue identificada como Néstor Omar Bogni, de 69 años. El hombre murió el jueves por la noche luego de caer de un andamio mientras realizaba trabajos de pintura en el interior de la iglesia.

El hecho se registró alrededor de las 20 en el templo ubicado sobre la calle Rondeau, entre Ayolas y Magallanes, en el barrio Puerto. Bogni se encontraba trabajando en tareas de puesta en valor del establecimiento religioso cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó desde la estructura.

Personal policial acudió al lugar y profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) constataron el fallecimiento del trabajador.

La fachada del edificio donde se realizaban trabajos de pintura.

La autopsia se realizará el próximo martes

En el marco de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente, la autopsia fue programada para el próximo martes 10 de noviembre, debido al fin de semana largo.

La medida permitirá avanzar en las actuaciones judiciales y establecer las características de las lesiones que provocaron la muerte del hombre.

La parroquia La Sagrada Familia de Mar del Plata.

Por otra parte, desde la parroquia La Sagrada Familia evitaron realizar declaraciones sobre lo ocurrido. Hasta el momento, tampoco se brindaron detalles públicos sobre las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos de pintura.