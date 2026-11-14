La confesión de James Vowles sobre Franco Colapinto que puede cambiar su futuro en la F1

James Vowles, jefe de equipo de la escudería británica, fue contundente al hablar sobre el regreso del piloto argentino.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sumó un capítulo importante después de que Williams expresara públicamente su deseo de volver a contar con el argentino. Mientras el piloto de Pilar continúa su camino en Alpine, donde tiene asegurada su continuidad hasta 2027, desde Grove dejaron en claro que no descartan recuperarlo en los próximos años.

La confirmación llegó de la mano de James Vowles, jefe de equipo de Williams, quien habló sobre la situación del argentino en una entrevista con Infobae. Colapinto pertenece a la estructura británica y se encuentra cedido a Alpine por un período de cinco años, un acuerdo que mantiene abierta la posibilidad de un regreso a la escudería que le permitió debutar en la máxima categoría.

Consultado directamente sobre si Williams tiene intenciones de volver a contar con Franco Colapinto, Vowles no dejó lugar para las dudas y respondió: "La respuesta es corta: sí". De esta manera, el dirigente británico confirmó que el equipo sigue considerando al argentino como parte de sus planes a futuro, aunque evitó brindar precisiones sobre cuándo podría concretarse ese movimiento.

La pregunta sobre una posible fecha para el regreso generó una reacción particular en el jefe de equipo, que respondió con una sonrisa y no avanzó en mayores detalles. Por ahora, Colapinto tiene su presente y su futuro inmediato en Alpine, que proyecta su alineación para 2027 con el argentino y Pierre Gasly como pilotos titulares.

Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes : Antonelli – Russell

: Antonelli – Russell Ferrari : Hamilton – Leclerc

: Hamilton – Leclerc McLaren : Piastri – Norris

: Piastri – Norris Red Bull : Verstappen – Hadjar

: Verstappen – Hadjar Racing Bulls : Lawson – Lindblad

: Lawson – Lindblad Alpine : Colapinto – Gasly

: Colapinto – Gasly Audi : Hulkenberg – Bortoleto

: Hulkenberg – Bortoleto Haas : Camara – sin confirmar

: Camara – sin confirmar Williams : Albon – Sainz

: Albon – Sainz Aston Martin : Alonso – Stroll

: Alonso – Stroll Cadillac : Bottas – Pérez

De esta manera, Williams volvió a dejar una señal positiva sobre el vínculo con Colapinto y alimentó la expectativa de los fanáticos argentinos. Si bien no existe una fecha confirmada para su vuelta, las declaraciones de Vowles reflejan que la escudería de Grove no perdió de vista al piloto que formó parte de su estructura y que todavía podría tener una nueva oportunidad de vestir sus colores en la Fórmula 1.