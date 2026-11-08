Franco Colapinto fue de menor a mayor en Brasil, pero terminó con las manos vacías

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil 2026, en una carrera cambiante que tuvo lluvia, trompos, incidentes y múltiples modificaciones en las posiciones. El piloto de Alpine había largado desde el 13° puesto después de beneficiarse con las penalizaciones de Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, pero no pudo sostener su avance durante las 71 vueltas en el circuito de Interlagos. La victoria quedó en manos de Lando Norris, mientras que Mercedes celebró la consagración en el Campeonato de Constructores.

La largada no fue sencilla para el argentino. Kimi Antonelli aprovechó el comienzo para tomar la punta, mientras que Colapinto perdió posiciones y cayó hasta el 18° lugar después de que el debutante Rafael Câmara lo perjudicara en los primeros metros. Sin embargo, Franco consiguió recuperarse rápidamente y en la tercera vuelta superó a Câmara para ubicarse 17°. Con el correr de los giros, también aprovechó diferentes situaciones de carrera para acercarse a la zona de puntos.

El momento más destacado para el argentino llegó en la vuelta 49, cuando se encontraba décimo con neumáticos usados y buscaba defender su posición antes de ingresar a boxes. Dos giros después, Nico Hülkenberg lo superó por afuera de la pista en una maniobra que generó polémica. La dirección de carrera sancionó al piloto de Sauber con 10 segundos, aunque el incidente ya había perjudicado las aspiraciones de Colapinto. Además, Liam Lindblad también consiguió superarlo.

En la vuelta 55, Franco ingresó a boxes y cayó al 15° puesto. Poco después, la lluvia apareció con mayor intensidad en Interlagos y obligó a todos los pilotos a montar neumáticos intermedios. Antes de eso, Colapinto había protagonizado otros momentos de lucha en pista: intentó superar a Charles Leclerc, se fue largo en la maniobra y perdió terreno frente al Ferrari. Finalmente, el argentino no pudo recuperar las posiciones necesarias para meterse nuevamente entre los diez primeros.

En el tramo final, Lando Norris manejó con autoridad la ventaja y recibió la bandera a cuadros en el primer lugar para quedarse con el Gran Premio de Brasil 2026. Kimi Antonelli, que había comenzado liderando y protagonizó un trompo en la vuelta 20, perdió la punta durante el desarrollo de la competencia. Mercedes tuvo motivos adicionales para festejar: con este resultado, aseguró el Campeonato de Constructores. Colapinto, por su parte, cerró una carrera intensa en el 13° puesto, después de haber llegado a soñar con sumar puntos en Interlagos.

Clasificación final

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Investigación Liam Lawson (Racing Bulls) Investigación Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Rafa Camara (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – NO LARGÓ

Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli 390 Max Verstappen 279 George Russell 262 Lewis Hamilton 261 Charles Leclerc 251 Lando Norris 246 Oscar Piastri 152 Isack Hadjar 122 Liam Lawson 87 Pierre Gasly 42 Arvid Lindblad 38 Franco Colapinto 29

Campeonato de Constructores

Mercedes 652 Ferrari 512 Red Bull 415 McLaren 398 Racing Bulls 112 Alpine 69

La máxima categoría volverá al ruedo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre en Las Vegas para la última carrera en suelo americano antes de viajar rumbo a Medio Oriente para cerrar la temporada 2026 en Qatar y Abu Dhabi.