Avanza la renovación del "Gálvez" y se alimenta el sueño de Fórmula 1

La renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa avanzando a buen ritmo y según el cronograma previsto, con el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la construcción de la estructura del túnel que va a comunicar con el paddock.

Se trabaja para adecuarlo a las exigencias de todas las categorías internacionales, lo que incluye el sueño de la vuelta de la Fórmula 1 “Queremos tener un circuito que pueda albergar distintas formas de deporte motor, como pasa en el mundo. El MotoGP se correrá en abril, pero nuestro gran objetivo es traer de nuevo la Fórmula 1 a la Argentina”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Y agregó: “Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo. El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México D. F. y San Pablo oscila entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y a este autódromo en la agenda mundial de las carreras”.

La ciudad presentó el viernes pasado al presidente y CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para volver a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo de Buenos Aires. El encuentro en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde se corrió el Gran Premio de Brasil, fue un paso importante en el anhelo de la Ciudad de concretar un evento histórico.

“Este es el trabajo que iniciamos a partir de la reunión con Domenicali, que fue buena, y donde se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son 5 años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, sostuvo el secretario Turnes.

El estreno internacional del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el regreso después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo. Del 9 al 11 de abril de 2026, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha de la temporada.