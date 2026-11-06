Cómo le fue a Franco Colapinto en la jornada de viernes en Interlagos

El argentino tuvo una buena primera jornada, pero igual dejó algunas correcciones para hacer en el Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto completó la jornada del viernes en el Gran Premio de San Pablo en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos ubicándose en la undécima posición al cabo de la segunda tanda de entrenamientos libres.

Al volante del Alpine A526, el piloto pilarense registró una marca de 1m11s996 en la mejor de sus 28 vueltas a la pista de 4.309 metros de extensión, empleando un conjunto de neumáticos de compuesto blando durante el desarrollo de la sesión. El plan de trabajo establecido conjuntamente con el ingeniero de pista Stuart Barlow inició con el uso del compuesto duro para analizar el ritmo con miras a la carrera dominical.

Posteriormente, la escudería evaluó la estabilidad del monoplaza bajo configuraciones de mayor carga de combustible, donde el argentino mantuvo un ritmo constante en el rango de los 76 segundos por vuelta, finalizando la actividad tras una práctica de parada en boxes para colocar nuevamente un juego de gomas rojas.

La primera tanda

Colapinto tuvo una sólida actuación para terminar noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino registró un mejor tiempo de 1:12,654 para finalizar a 937 milésimas del líder, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

Colapinto tuvo un ritmo muy sólido en el circuito de "Interlagos", que es uno de los más emblemáticos del calendario, para comenzar metido en el top 10. Sin embargo, dejó la sensación de que pudo haber hecho algo más porque terminó por debajo del italiano Gabriele Mini, quien reemplazó al francés Pierre Gasly en Alpine durante esta sesión y finalizó en la séptima colocación.

La actividad en el GP de Brasil continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 11:30, y la clasificación para las 15.



