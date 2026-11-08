ÚLTIMO MOMENTO: Colapinto ganó un puesto por la penalidad de un rival y largará desde el puesto 13

En la previa del Gran Premio de Brasil, se confirmó que uno de los rivales del argentino penalizará lo que le permitirá al joven de Pilar salir desde el puesto 14.

Franco Colapinto tendrá una oportunidad mejor de la que esperaba para el Gran Premio de Brasil. Después de una clasificación complicada en Interlagos, en la que no consiguió superar la Q1 y terminó inicialmente en el puesto 17, el piloto argentino recibió una nueva noticia favorable: largará desde la 13° posición. Las sanciones aplicadas a otros competidores modificaron el orden de salida y le permitieron ganar varios lugares de cara a una carrera en la que buscará avanzar con Alpine.

La clasificación del sábado estuvo condicionada por la lluvia y las dificultades para encontrar adherencia en el asfalto brasileño. Colapinto no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los mejores 15 y quedó eliminado en la primera tanda. Por radio, le había manifestado a su ingeniero de pista que no tenía agarre en el cierre de la Q1. Luego, al analizar su rendimiento, reconoció: “Hay que entender la razón para que no funcione nada muy bien, creo que nos faltó ritmo, mucha performance”.

Inicialmente, el argentino había avanzado del puesto 17 al 15 debido a las penalizaciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Sin embargo, hubo otro cambio importante en la grilla: Racing Bulls modificó el motor y el turbo del monoplaza de Arvid Lindblad, por lo que el británico recibió una sanción de 10 posiciones. Esa penalización permitió que Colapinto escalara hasta el 14° lugar de partida en San Pablo.

De esta manera, el piloto de Alpine tendrá por delante una carrera con mejores condiciones de largada que las que había dejado la clasificación. Su compañero Pierre Gasly, por su parte, partirá desde el 13° puesto, inmediatamente detrás del argentino. Los dos representantes de la escudería francesa tendrán el desafío de recuperar terreno en un circuito que suele ofrecer alternativas para los sobrepasos y donde la estrategia puede resultar determinante.

Además, todavía existe una incógnita alrededor de Rafael Câmara, quien podría recibir una penalización por el incidente que protagonizó durante la Q2. Esa situación podría provocar nuevas modificaciones en el orden de salida, aunque la decisión se conocerá sobre la hora de la competencia. El Gran Premio de Brasil comenzará a las 14 horas y Colapinto buscará aprovechar esta oportunidad para protagonizar una buena remontada en Interlagos.