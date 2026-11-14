Boca goleó a Banfield, sacó boleto a otra final y va por una temporada histórica

El Xeneize se impuso con autoridad, consiguió la clasificación a su quinta final de Copa Argentina y ahora enfrentará a Platense por el título.

Boca dio otro paso importante en busca de un nuevo título. El equipo dirigido por Arruabarrena derrotó 3-0 a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina, después de una actuación contundente. De esta manera, el Xeneize volvió a meterse en la definición de uno de los certámenes del fútbol argentino y alimentó la ilusión de sus hinchas.

El comienzo tuvo situaciones para los dos equipos. A los cinco minutos, Adoryan inventó una espectacular tijera dentro del área y obligó a Montero a volar para sacar la pelota del ángulo. Un minuto después respondió Paredes con un remate de media distancia que se fue por encima del travesaño. Banfield volvió a avisar con un cabezazo alto de Meriano, mientras que Boca encontró sus oportunidades a través de las individualidades de Velasco, que exigió a Rodríguez en dos ocasiones.

El arquero Montero también tuvo trabajo para sostener el cero: primero despejó un remate desviado de Adoryan y después respondió ante un potente disparo de Gómez. Sin embargo, cuando se jugaba el minuto 45, Boca encontró la ventaja en la última de la primera parte. Leandro Paredes envió la pelota al área y Santiago Ascacíbar apareció de cabeza para vencer al Ruso Rodríguez y establecer el 1-0 antes del descanso.

En el complemento, Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Enner Valencia y Tomás Aranda por Merentiel y Velasco. A los 62 minutos llegó el segundo golpe: Sebastián Villa enganchó hacia la derecha y sacó un derechazo cruzado para ampliar la diferencia. Once minutos más tarde, el colombiano volvió a ser protagonista al enviar un centro al área para que Lozano apareciera y marcara el tercer tanto, que terminó de sentenciar la clasificación.

Con este resultado, Boca alcanzó su quinta final de Copa Argentina en la historia y enfrentará a Platense el próximo 2 de diciembre, con sede a confirmar. Pero la agenda del Xeneize no termina allí: el 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla ante Atlético Mineiro y el 25 afrontará los octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia. Un cierre de temporada exigente, con tres objetivos importantes y la posibilidad de seguir sumando alegrías.