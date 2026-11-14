Ya hay fechas y cronogramas para las elecciones 2027 en algunas provincias

El calendario electoral provincial se iniciará en febrero y se extenderá hasta septiembre, con distintas fechas confirmadas o en evaluación.

Para las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2027, entre 17 y 20 provincias argentinas planean separar sus comicios locales de los nacionales. Algunas ya oficializaron las fechas, otras confirmaron que irán junto con la elección nacional y un grupo aún debe definir su calendario.

El calendario electoral provincial se iniciará en febrero y se extenderá hasta septiembre, con distintas fechas confirmadas o en evaluación según cada distrito. Por ejemplo, Neuquén tiene fijado el 14 de febrero para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales, fecha oficializada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció dos fechas: las PASO el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio. El cierre de listas está previsto para el 12 de febrero, aunque resta la firma del decreto formal. Tucumán convocó el 9 de mayo para definir cargos ejecutivos, legislativos y municipales, según lo informado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Salta proyecta votar entre el 16 y el 23 de mayo bajo un sistema electoral propio y sin PASO, aunque aún espera formalizar la fecha. Misiones optó por desdoblar y evalúa realizar las elecciones en abril o mayo, decisión impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua.

Corrientes confirmó que elegirá cargos locales en junio o julio, sin renovar gobernador por haberlo hecho en 2025, según el gobernador Juan Pablo Valdés. Chubut estudia convocar en julio o agosto, pero todavía no hay decreto oficial, mientras que Chaco prevé sus elecciones para la segunda quincena de septiembre, conforme a lo manejado por el gobernador Leandro Zdero.

Otras provincias anticiparon su intención de desdoblar pero no definieron fecha exacta. Mendoza, con el gobernador Alfredo Cornejo, anunció que tendrá elecciones separadas, sujetas a definiciones institucionales. Asimismo, Río Negro y Tierra del Fuego cumplirán con sus comicios por separado, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales locales.

En las regiones de Cuyo, Litoral y Norte también avanzan hacia el desdoblamiento, con provincias como San Juan, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Formosa confirmando o evaluando esta opción. Córdoba también se estima que separará su calendario electoral del nacional.

Por otro lado, Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, confirmó que realizará sus elecciones provinciales el mismo día que los comicios presidenciales. La Rioja, bajo el mando de Ricardo Quintela, podría no desdoblar y votar conjuntamente el 24 de octubre.

Las provincias de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no definieron si unificarán sus elecciones con las nacionales o las convocarán por separado. En CABA, la unificación podría darse si PRO y La Libertad Avanza acuerdan ir juntos. En Buenos Aires, Axel Kicillof separó las elecciones hace dos años y ganó, pero ahora no competirá y el peronismo debe decidir la estrategia y candidato para sucederlo. Además, esta definición está condicionada por la posible eliminación o suspensión de las PASO nacionales, ya que las primarias bonaerenses están vinculadas legalmente a las nacionales.