Para la Cámara Electoral los cambios que impulsa el Gobierno requieren mayor anticipación y consenso: “Ya estamos al límite”

También alertó sobre el impacto de la IA en las campañas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) fijó su postura en la discusión sobre una posible reforma del sistema electoral de cara a las elecciones del 2027: los cambios de fondo requieren tiempo suficiente para ser debatidos, decididos e implementados.

En esta línea y en diálogo con Extra FM 102.1, el abogado especialista en Derecho Electoral Elvis Toto explicó que distintos organismos internacionales establecen plazos de anticipación para modificaciones de este tipo: “La propia Cámara dice, en algunos casos, la anterioridad o la anticipación tiene que ser de seis meses, como propone la OEA, o en otros casos, como propone la Comisión de Venecia, un año”.

Según Toto, el proyecto presentado por el oficialismo plantea modificaciones drásticas en los requisitos que deben cumplir los partidos políticos, como el aumento de la cantidad de afiliados y la ampliación de los distritos requeridos para que una fuerza tenga reconocimiento nacional.

“Si tenemos en cuenta los cambios que se están proponiendo en el proyecto que fue presentado por el oficialismo, como la Cámara Nacional está diciendo, ya estaríamos en el límite para hacer los cambios”, indicó.

Más requisitos y menos partidos

El especialista también habló del impacto que podrían tener las modificaciones sobre los partidos más chicos. A su entender, el proyecto incorpora exigencias que podrían dificultar la participación de fuerzas con menos estructura.

“Cuando nosotros lo analizamos, es evidente que el proyecto busca eliminar a todos los partidos que no son los partidos mayoritarios”, afirmó Toto, y argumentó que la exigencia de afiliaciones y avales “achicaría la oferta partidaria”.

También remarcó que el sistema partidario actual es diferente al de las primeras décadas de la democracia, donde había mayor participación interna. “Sumar unos requisitos adicionales hace que solamente aquellos partidos que tengan la capacidad logística y que tengan los recursos puedan llevar adelante esto”, valoró Toto.

Otro interrogante de cara al 2027 tiene que ver con el futuro de las PASO. Según Toto, si se eliminaran, los partidos deberían volver a poner en funcionamiento sus mecanismos internos para seleccionar candidatos, lo que también demanda organización y recursos.

La IA en las campañas

En el mismo diálogo, Toto señaló otro aspecto que considera central para el próximo proceso electoral, que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías y particularmente de la inteligencia artificial: “Se puede torcer la opinión pública”.

Lo dijo en línea a la posibilidad de utilizar contenido sintético, perfilamiento, segmentación o bots para la amplificación de mensajes. Como ejemplo, mencionó un caso de las elecciones pasadas, cuando circuló un contenido de IA que atribuía falsamente a Mauricio Macri declaraciones sobre una candidatura: “Cuando la Cámara Nacional Electoral ordenó que cesara, ya tenía 500 mil reproducciones”.

Para cerrar, el especialista indicó que el avance tecnológico obliga a incorporar otras reglas en el debate electoral: “Esto, en este nuevo contexto, habría que regularlo”.