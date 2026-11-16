A la espera de la postura del Pro, postergan la aprobación definitiva del dictamen para bloquear la venta de la Canchita de los Bomberos

El predio ubicado en la zona de los Bomberos Voluntarios quedó en el centro de la discusión por un proyecto de la Aabe.

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante resolvió postergar hasta el próximo martes la votación del proyecto que busca modificar los indicadores urbanísticos de los terrenos de la Canchita de los Bomberos, con el objetivo de impedir un eventual desarrollo inmobiliario, en el marco de la intención del gobierno nacional se vender las dos manzanas. La decisión apunta a intentar ampliar el consenso político y sumar al Pro, aunque desde el radicalismo advirtieron que, si no hay acuerdo, avanzarán con la mayoría que ya respalda la iniciativa.

La reunión fue presidida por el concejal radical Ariel Bordaisco, quien reconoció que todavía faltan informes de distintas áreas del Ejecutivo municipal, pero planteó que la discusión excede los aspectos técnicos y tiene un componente esencialmente político. "Hubo un acuerdo generalizado para que avance este proyecto. Agradecemos a quienes dejaron de lado sus proyectos propios para que avance este", sostuvo, en referencia a las iniciativas que habían presentado los bloques de la oposición.

La comisión que preside Ariel Bordaisco postergó hasta el martes la votación del proyecto para modificar la zonificación de la Canchita de los Bomberos.

En ese marco, Bordaisco propuso inicialmente avanzar con la votación del dictamen sin esperar la totalidad de los informes, lo que permitiría que el expediente quedara en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante prevista para el jueves 26 de noviembre. Sin embargo, luego planteó trasladar la definición a la próxima reunión de Legislación, que se realizará el martes debido al feriado del lunes.

La intención, según explicó, es llegar a esa instancia con un consenso más amplio. "Construir un consenso que sea generalizado", planteó el presidente de la comisión, en una señal dirigida especialmente al Pro, que en el tratamiento previo de la iniciativa había optado por abstenerse. De todas maneras, dejó en claro que, si no se alcanza ese entendimiento, el proyecto se someterá a votación y se impondrá la posición que reúna la mayoría.

Los terrenos de la Canchita de los Bomberos podrían quedar protegidos de futuros desarrollos inmobiliarios si prospera el proyecto de modificación de los indicadores urbanísticos.

Durante el debate, el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, consultó qué ocurriría si los informes solicitados al Ejecutivo tampoco estuvieran disponibles para la próxima reunión. Bordaisco insistió entonces en que la decisión política no debía quedar supeditada a esos documentos: "Es un tema político", insistió.

La iniciativa había conseguido un acuerdo entre la UCR, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador en la Comisión de Obras, donde se definió avanzar con una modificación de los indicadores urbanísticos para incorporar los terrenos al distrito de Urbanización Parque (UP). El objetivo es quitarles potencial constructivo y comercial y evitar que puedan ser destinados a un emprendimiento inmobiliario.

Ariel Bordaisco presidió la reunión de la Comisión de Legislación, donde se resolvió postergar la votación del proyecto hasta el próximo martes.

Los concejales del Pro, que en la reunión de Legislación permanecieron en silencio, se habían abstenido en aquella instancia, mientras que los de La Libertad Avanza habían votado en contra. Ahora, la expectativa está puesta en la postura que adoptará el bloque macrista en Legislación y en la posibilidad de ampliar el respaldo antes de que el expediente llegue al recinto. Si obtiene dictamen el martes, podrá ser incorporado al temario de la sesión ordinaria del jueves 26 de noviembre.

La propuesta se da en el marco de la intención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de vender de las dos manzanas que conforman la Canchita de los Bomberos, en el marco de su política de subasta de inmuebles nacionales. Los terrenos, que actualmente tienen indicadores urbanísticos R3E, admiten tanto la construcción de viviendas unifamiliares como de edificios, por lo que podrían ser destinados a un desarrollo inmobiliario. Frente a esa posibilidad, el proyecto que se debate en el Concejo Deliberante busca modificar su zonificación e incorporarlos al distrito de Urbanización Parque (UP), para preservar el predio como espacio abierto y limitar sus posibilidades de explotación comercial.