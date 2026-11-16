Nutrida delegación marplatense en el Campeonato Argentino
Un total de 23 remeros del club Náutico dirá presente en el certamen nacional que se desarrollará en Tigre desde el 18 al 22 de noviembre.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Del 18 al 22 de noviembre, los remeros del Club Náutico Mar del Plata (CNMP) estarán representando a la ciudad en el Campeonato Argentino de Remo 2026, uno de los eventos más importantes del calendario nacional que se desarrollará en la pista nacional de Remo, en Tigre.
Después de meses de trabajo, entrenamiento, compromiso y dedicación, el equipo del CNMP se prepara para afrontar este gran desafío, compartiendo la pasión por el remo y llevando los colores del Club y de la ciudad a lo más alto.
Detrás de cada competencia hay un gran esfuerzo, preparación, sueños y un enorme trabajo colectivo digno de admiración.
Remeros del CNMP que competirán en el Argentina de Remo
Clara Galfre
María Guadalupe Salas
Josefina Aquino Bakic
Catalina De Lucci
Luisina Bethular
Juana Delucchi
Sofía Schwidt Delucchi
Lucía Ferrer Ferrero
Maite Fuertes Cidade
María Rosario Erriquenz Berardi
Giuliana Cicciotti
Santiago Ferrer Ferrero
Matías Ernesto Arana
Agustín Julián López
Facundo Oscar González
Emilio Fernández
Teo Ariel Muñiz
Ignacio Tomás Manzo Majirena
Ignacio Arriola
Juan Martín Mileta Gorosito
Nicanor Arana
Agustín De la Garma
Valentín Acosta
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