Nutrida delegación marplatense en el Campeonato Argentino

El Náutico viaja con una gran cantidad de deportistas.

Del 18 al 22 de noviembre, los remeros del Club Náutico Mar del Plata (CNMP) estarán representando a la ciudad en el Campeonato Argentino de Remo 2026, uno de los eventos más importantes del calendario nacional que se desarrollará en la pista nacional de Remo, en Tigre.

Después de meses de trabajo, entrenamiento, compromiso y dedicación, el equipo del CNMP se prepara para afrontar este gran desafío, compartiendo la pasión por el remo y llevando los colores del Club y de la ciudad a lo más alto.

Detrás de cada competencia hay un gran esfuerzo, preparación, sueños y un enorme trabajo colectivo digno de admiración.

Remeros del CNMP que competirán en el Argentina de Remo

Clara Galfre



María Guadalupe Salas



Josefina Aquino Bakic



Catalina De Lucci



Luisina Bethular



Juana Delucchi



Sofía Schwidt Delucchi



Lucía Ferrer Ferrero



Maite Fuertes Cidade



María Rosario Erriquenz Berardi



Giuliana Cicciotti



Santiago Ferrer Ferrero



Matías Ernesto Arana



Agustín Julián López



Facundo Oscar González



Emilio Fernández



Teo Ariel Muñiz



Ignacio Tomás Manzo Majirena



Ignacio Arriola



Juan Martín Mileta Gorosito



Nicanor Arana



Agustín De la Garma



Valentín Acosta